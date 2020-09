Elise Lucet en guerre contre Delphine Ernotte ? Elle répond !

Élise Lucet fait sa rentrée ce jeudi 3 septembre sur France 2. La journaliste revient avec son émission "Cash Investigation" sur le thème "Un été pour tout changer". À cette occasion, elle était invitée au micro de Philippe Vandel sur Europe 1. Elle en a profité pour mettre fin aux rumeurs concernant sa relation avec Delphine Ernotte. En effet, en juillet dernier, la présidente de France Télévisions déclarait dans le Journal du Dimanche "un problème d'adéquation entre le fond et la forme" sur les différents magazines d'information. Le journal le Canard Enchaîné laissait lui aussi présager une éviction de la journaliste de la grille des programmes.

Élise lucet met fin aux rumeurs

Élise Lucet a tenu à répondre à ces rumeurs au micro d'Europe 1. "Il faut toujours s'interroger sur nos émissions. C'est du work in progress, il n'y a jamais de certitudes. Il faut faire évoluer les émissions et Cash Investigation va évoluer à la rentrée". Elle ajoute ensuite : "Il n'y avait pas que moi, il y avait aussi la rédactrice en chef du 20 Heures Agnès Molinier". Élise Lucet récemment émue par Greta Thunberg conclut ensuite : "Je n'en ai pas parlé avec Delphine Ernotte parce que je sens de sa part depuis un peu plus de cinq ans un soutien indéfectible, non pas à l'égard de ma personne, mais à l'égard du journalisme d'investigation et du journalisme d'enquête. Elle est impeccable là-dessus. Je n'ai pas eu de crainte là-dessus, après que certains aient eu envie de me voir quitter l'antenne, je n'ai pas besoin du Canard Enchaîné pour le savoir."

