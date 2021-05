Élise Lucet revient sur sa rencontre tendue avec un dirigeant de Doctissimo pour Cash Investigation

Ce jeudi 20 mai, France 2 diffusait un nouveau numéro de "Cash Investigation" centré sur les données personnelles revendues sur Internet. Comme l'a précisé le reportage, ce marché équivaut à plus de 400 milliards d'euros, rien que sur l'année 2020 en Europe... Un chiffre colossal qui inquiète fortement les Français. Élise Lucet et son équipe ont cherché à démontrer que les moindres faits et gestes des internautes étaient espionnés. Ainsi, le moindre clic ou la moindre petite recherche sont analysés et revendus à des sociétés. Cela se fait par le biais d'entreprises, également appelées des data brokers, qui récupèrent toutes ces données personnelles afin de les revendre à des annonceurs. Et ce jeudi 20 mai, Élise Lucet avait une application en particulier dans son collimateur. Après des recherches, des chercheurs se sont rendus compte que l'application My Grossesse by Doctissimo récoltait toutes les informations personnelles pour les transmettre à d'autres sociétés... Et il en est de même pour le site Doctissimo. Après ce travail d'investigation, la journaliste a cherché à entrer en contact avec Doctissimo, en vain.

Un marché qui vaut 400 milliards d'euros

Elle a donc décidé de réaliser une "visite de courtoisie" au président de Doctissimo dans les locaux du groupe Unify... Cependant, elle est tombée sur le créateur du groupe, Olivier Abecassis, qui lui a réservé un accueil glacial et qui l'a mise à la porte, refusant de répondre à ses questions. Il l'a également menacée d'appeler la police si elle ne quittait pas ses locaux, chose qu'il a faite. Un extrait choc qui avait été diffusé en amont dans l'émission "C à vous" sur France 5, un peu plus tôt dans la soirée. Invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine, Élise Lucet est revenue sur cette expérience et sur sa rencontre particulièrement tendue avec le créateur d'Unify...

"Franchement, en arriver à ce genre de scène, ce n’est pas ce que l’on souhaite", a tout d'abord déploré la journaliste réputée pour ne pas avoir froid aux yeux, confirmant par la même occasion qu'elle n'avait jamais obtenu de réponse concrète de la part du géant Doctissimo plus de 10 mois après l'enquête. Pour elle, "il n’y a rien de pire qu’une porte qui claque comme ça ! Ça, ce n’est pas un argument, ce n’est pas du journalisme !" Elle cherchait simplement à ce que les téléspectateurs aient une "information argumentée" sur ce type de manœuvres, mais malgré sa persistance, Doctissimo a refusé tout commentaire sur les traceurs présents sur son site.

Par Solène Sab