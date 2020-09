Elise Lucet : Son bel élan de générosité pendant le confinement

Comme tous les Français, Elise Lucet a vécu le confinement chez elle avec ses proches. Loin des plateaux de télévision, la journaliste de France Télévisions s’est occupée notamment de sa fille Rose âgée de 13 ans. En mai dernier, Elise Lucet s’était confiée à nos confrères de Télé 7 Jours sur son nouveau quotidien : "En cette période de confinement, je suis comme beaucoup de mamans, je fais face à une grosse charge mentale. Je joue à la prof de collège, ma fille est en cinquième, je suis l'intendante de la maison, je fais les courses. Je tire un grand coup de chapeau aux mamans et aux papas, ces héros du quotidien". Et après ces confidences, Elise Lucet a fait de nouvelles révélations il y a quelques jours cette fois auprès de TV Mag.

"J’ai proposé d'aider des personnes âgées"

La journaliste est notamment revenue sur un récent tournage d’un nouveau numéro d’Envoyé Spécial consacré à la crise sanitaire et aux Français qui ont profité de l’été pour changer leurs habitudes Elle en a aussi profité pour évoquer cette initiative qu’elle a prise pendant le confinement : "Il nous fallait être au plus près pour montrer que, certes, nous traversions une crise extrêmement grave, mais qu'il y avait de très beaux gestes de solidarité, des gens qui ont montré leur utilité. Cette crise a provoqué des moments d'inquiétude très forts, mais aussi des moments de positivité incroyables. Personnellement, j'ai proposé d'aider des personnes âgées vivant dans mon quartier. J'ai traversé cette crise en faisant très attention à la ligne éditoriale du magazine et en faisans très attention à mes voisins".

Par Alexia Felix