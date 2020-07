Ellen DeGeneres : après les nombreuses plaintes, elle s'excuse

Véritable coup de massue pour la présentatrice la plus connue dans le monde, Ellen DeGeneres qui s'est récemment confiée sur les abus sexuels dont elle a été victime. En effet, une enquête a été lancée par Warner Média après la publication de plusieurs plaintes de ses employés. Ces derniers ont dénoncé en nombre un environnement de travail "toxique" au sein de son émission The Ellen DeGeneres Show. En effet, certains employés expliquent qu'ils ont dû faire face à "du racisme, de la peur et de l’intimidation". Certains auraient été licencié après avoir pris un jour de congé après le décès d'un proche. L'un d'entre eux raconte : " Le 'soyez gentils' ne se produit que lorsque les caméras sont allumées. C’est tout pour le spectacle. Je sais qu’ils donnent de l’argent aux gens pour les aider, mais c’est seulement pour faire le spectacle".

En mars dernier, l'humoriste Kevin Porter avait tenté de mettre en lumière les agissements de l'animatrice, la qualifiant de "l'une des personnes les plus méchantes du monde".

"je m’engage à faire en sorte que cela ne se reproduise plus"

Et il semblerait que leur voix ait été entendue. Ellen DeGeneres qui a eu la première interview de Kim Kardashian après son braquage parisien vient de publier une lettre ouverte dans laquelle elle présente ses excuses. “J’ai compté sur les autres pour faire le travail comme je voulais qu’ils le fassent. Il est clair que certains ne l’ont pas fait. Cela va maintenant changer et je m’engage à faire en sorte que cela ne se reproduise plus" commence-t-elle. “Nous devons tous être plus attentifs à la façon dont nos paroles et nos actes affectent les autres, et je suis heureuse que les problèmes de notre émission aient été portés à mon attention. Je promets de contribuer à me pousser moi et à pousser tous les gens qui m’entourent à apprendre et à grandir. Il est important pour moi et pour Warner Bros. que tous ceux qui ont quelque chose à dire puissent s’exprimer et se sentent en sécurité en le faisant".

Avant de conclure : "Je suis très fière du travail que nous faisons et du plaisir et de la joie que nous contribuons tous à répandre dans le monde. Je veux que tout le monde à la maison aime notre show et que tous ceux qui y contribuent aiment y travailler".

Par J.F.