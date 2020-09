Ellen DeGeneres s’excuse après les nombreuses plaintes d’employés de son émission

La rentrée d’Ellen DeGeneres ne ressemblait à aucune autre. Ce lundi 21 septembre 2020, Ellen DeGeneres a lancé la 18ème saison de son show diffusé sur NBC aux États-Unis. Mais ce retour à l’antenne a un goût amer pour Ellen DeGeneres. Pour cause, depuis les révélations de nombreux employés de son talk show sur les coulisses de l’émission, l’animatrice star a du mal à remonter la pente. En avril dernier, le magazine Variety rapportait les témoignages chocs de plusieurs employés. Ces derniers ont dénoncé en nombre un environnement de travail "toxique" au sein de son émission "The Ellen DeGeneres Show". Des employés expliquent qu'ils ont dû faire face à "du racisme, de la peur et de l’intimidation". Face à ses accusations, Ellen DeGeneres a tenu à réagir ce lundi 21 septembre 2020 dans son émission.

"Parfois je me mets en colère"

Pour son grand retour à l’antenne après des mois d’absence, à cause de l’épidémie du coronavirus, la femme de Portia de Rossi s’est excusée et a annoncé avoir "fait les changements nécessaires". En août, trois producteurs, cités dans une enquête menée par BuzzFeed sur les coulisses de l’émission, ont été licenciés. "Comme vous l'avez peut-être entendu cet été, il y a eu des allégations sur un environnement de travail toxique dans notre émission. Et puis il y a eu une enquête. J'ai appris que des choses qui s'étaient produites ici n'auraient jamais dû avoir lieu. Je prends cela très au sérieux. Je suis vraiment désolée vis-à-vis des personnes affectées", a-t-elle commencé avant d’en venir aux accusations qui la concernent directement. "Je sais que je suis dans une position faite de privilèges et de pouvoir. Je prends la responsabilité de ce qu'il se passe dans mon émission, poursuit Ellen DeGeneres. Nous avons eu beaucoup de discussions ces dernières semaines, nous avons fait les changements nécessaires". L’animatrice explique ensuite vouloir débuter "un nouveau chapitre". "Je suis la personne que vous voyez à la télé, mais je suis aussi plein d'autres choses. Parfois je suis triste, je me mets en colère, je suis anxieuse, frustrée, impatiente. Je travaille sur tout cela. Je suis en construction. (...) Mon intention est de toujours être la meilleure personne possible. Et si j'ai déjà laissé tomber quelqu'un ou fait de la peine, j'en suis vraiment désolée", a-t-elle encore dit.

