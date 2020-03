Ellen Pompeo : combien gagne la star de Grey’s Anatomy ?

Depuis 2005 Meredith Grey est l'un des médecins les plus connus du petit écran. En quinze ans son interprète Ellen Pompeo est devenue l'une des actrices les plus importantes de la télévision américaine. Et elle ne se limite pas à l'interprétation, Ellen Pompeo est également productrice et réalisatrice. Aux débuts de "Grey's Anatomy", elle partageait l'affiche avec Patrick Dempsey qui faisait tourner les têtes de nombreuses téléspectatrices. En 2015, l'acteur annonce son départ de la série. Engagée, Ellen Pompeo a déclaré au Hollywood Reporter avoir demandé l'égalité salariale. Face au refus des producteurs, elle a confié avoir demandé de l'aide à l'acteur mais "il n'était pas intéressé de le faire". Depuis, la comédienne de 50 ans a fait du chemin et a négocié un joli pactole.

Un accord de plusieurs millions de dollars

En janvier 2018, Ellen Pompeo parvient à ses fins et trouve une entente avec la production. Pour les saisons 14 et 15 elle passe de 300 000 dollars par épisode à 575 000 dollars. Sans oublier les bonus à la signature estimés entre 6 et 7 millions de dollars. Avec cet accord de plus de 20 millions de dollars, la mère de trois enfants est devenue l'une des actrices les mieux payées du petit écran. Mais la comédienne a aussi usé de son influence pour travailler dans une ambiance plus saine. En 2018 elle déclarait à Variety, "Après la saison 10, nous avons eu de grands changements devant la caméra mais également derrière (…) c'est devenu mon but d'avoir une expérience dans laquelle je puisse être heureuse et fière". Les nouvelles aventures de Meredith Grey débutent ce mercredi 11 mars sur TF1 dès 21h05.

