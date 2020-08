Ellen Pompeo : pourquoi l'actrice pourrait bientôt quitter Grey’s Anatomy

C’est la série médicale qui cartonne. Depuis quinze ans, "Grey’s Anatomy" passionne les téléspectateurs. Ils ont pu suivre l’évolution de Meredith Grey incarnée à l’écran par Ellen Pompeo. La jeune femme arrivée interne est ensuite devenue résidente puis titulaire. L’actrice partageait l’affiche avec Patrick Dempsey alias Dereck Shepherd mais depuis le départ du comédien, elle est véritablement devenue la star de la série. Au fil des années, elle a vu partir de nombreux acteurs du show tels que Katherine Heigl, Sandra Oh ou encore Justin Chambers. Invitée du podcast Armchair Expert lundi 24 août, Elle Pompeo qui s’est engagée en faveur du confinement a révélé les raisons pour lesquelles elle pourrait elle aussi quitter la série.

"Partir alors que la série est encore au top"

Ellen Pompeo a rejoint l’aventure "Grey’s Anatomy" lorsqu’elle avait 33 ans, aujourd’hui âgée de 50 ans elle semble ne pas vouloir s’éterniser. "Vous voyez vraiment la différence parce vous portez les mêmes vêtements, jouez le même personnage. Donc la façon dont je me vois vieillir, ça fait c**** "déclare l’actrice. Autre raison, ne pas se cantonner à ce rôle toute sa vie. "Je ne veux pas être le raisin qui meurt sur la vigne (…) Il est certain qu’à ce stade, se retirer le plus tôt possible et partir alors que la série est encore au top est certainement un objectif" déclare l’actrice. Puis elle ajoute, "Je n’essaie pas de rester dans la série pour toujours. Je ne veux pas y rester éternellement. Si je m’énerve trop et que je ne suis plus reconnaissante, je ne devrais plus y être".

Par Valentine V.