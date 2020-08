Elodie Gossuin complice avec son mari Bertrand, Instagram sous le charme

À 39 ans, Élodie Gossuin est l’heureuse maman de quatre enfants. L’ancienne Miss France est en effet maman de deux paires de jumeaux : Jules et Rose nés en décembre 2007 et Léonard et Joséphine nés en octobre 2013. À la tête d’une jolie petite tribu, la mère de famille se livre régulièrement sur son quotidien plutôt mouvementé et explique souvent aux mamans comment elle réussit à gérer vie professionnelle et vie familiale.

Comme beaucoup de Français, Élodie Gossuin s’est octroyée quelques jours de vacances au soleil en famille. Si elle a de nombreuses fois étonné ses abonnés en se dévoilant en bikini, l’ancienne reine de beauté vient cette fois de faire le buzz avec une photo sur laquelle elle apparaît dans les bras de son mari Bertrand Lacherie. Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie sont mariés depuis le 1er juillet 2006 et quatorze ans après leurs noces, ils semblent toujours amoureux comme au premier jour. La preuve avec une photo publiée sur Instagram ce mercredi 26 août 2020. Sur ce cliché immortalisé par une de leurs filles, les jeunes parents s’affichent in love et complices sur une plage.

Une tendre photo qui fait le buzz

En légende, Élodie Gossuin écrit simplement "Love is in the air" tandis que son mari lui répond en commentaires : "Nous étions jeunes et fous ! Fous aujourd’hui, pourvu qu’on reste dingues demain !" De quoi attendrir de nombreux abonnés : "Vous êtes sublimes tous les deux", "Comme c’est beau l’amour", "Incroyables vous deux", "Trop beaux"… figurent en effet parmi les réactions.

Une nouvelle déclaration d’amour, deux mois après celle faite pour leur anniversaire de mariage : "Noces de plomb, so romantic. Joyeux anniversaire de mariage Bertrand Lacherie. Si chanceuse et si fière d’être ta femme depuis 14 ans (réussir à ne pas péter les plombs avec moi depuis tant d’années = respect éternel !), ta meilleure amie, ta maîtresse, ta confidente, ta jumelle de délires et surtout la mère de tes quatre enfants. Je t’aime" avait écrit Miss France 2001 à cette occasion.

Par E.S.