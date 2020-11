Elodie Gossuin : le jour où elle a failli passer un test gynécologique devant les caméras

Le règne de Miss France d'Elodie Gossuin n'aura pas été de tout repos. En effet, ce dernier aura été marqué par les différentes rumeurs dont elle a été la cible. Certains téléspectateurs ont déclaré à plusieurs reprises que la Miss Picardie était en réalité un homme.

Cette année marque le centenaire du concours, et a cette occasion, elle a décidé de se confier sur son année pour le moins éprouvante mais également sur le concours Miss Univers l'année suivante en 2001. À peine arrivée à Porto Rico, la jeune femme a été prise à partie par les membres de l'organisation : "Deux jours après mon arrivée à Porto Rico, je suis convoquée par des officiels de l'élection et on me dit : 'On connaît la vérité, on sait que tu es un homme'. J'ai d'abord éclaté de rire, pensant que c'était une blague. Mais ils ont enchaîné : 'Tu as de grandes mains, c'est la preuve.' Je suis tombée de haut."

une demande étonnante

Mais les organisateurs ne se sont pas arrêtés là. En effet, pour prouver qu'Elodie Gossuin était belle et bien une femme, ils ont eu une idée assez étonnante, lui faire passer un test gynécologique "devant les caméras". "J'ai évidemment refusé". L'animatrice de RFM a ensuite pu compter sur le soutien sans faille de Geneviève de Fontenay, à l'époque présidente du Comité Miss France. "Elle qui déteste l'avion, a débarqué avec une équipe (...) Elle m'a défendue. De toute façon, il y avait des contrats signés et on ne pouvait pas me disqualifier sans preuve." Bien décidée à ne pas leur donner raison, Elodie Gossuin a décidé de rester : "Partir, c'était leur donner raison. Je suis restée et j'ai fini dans le top 10".

Par J.F.