Elodie Gossuin : Sa photo en train d'allaiter ses jumeaux pour soutenir Maÿlis

C’est une nouvelle histoire qui fait couler beaucoup d’encre en France. Au début du moi de mai à Bordeaux, Maÿlis, une jeune maman, a été insultée et giflée pour avoir nourri son bébé de 6 mois au sein alors qu’elle se trouvait dans une file d’attente pour récupérer un colis. Rapidement, la jeune femme a reçu une vague de soutien de la part des Français, et plusieurs mères de famille ont tenu à soutenir Maÿlis en postant des photos d’elle et leur bébé au sein avec le hashtag #soutienmaylis. Ainsi, de nombreuses personnalités ont aussi osé dévoiler des clichés intimes, à commencer par Shy’m, Marion Cotillard ou encore Elodie Gossuin.

"ce n’est pas de l’exhibition sexuelle"

L’animatrice et ancienne Miss France s’est emparée de son compte Instagram et a dévoilé une très belle photo d’elle en train d’allaiter ses jumeaux. Et pour accompagner ce cliché, Elodie Gossuin a posté un message engagé : "Parce que nous faisons comme nous pouvons et sommes des femmes libres de choisir. Et libres d’allaiter ou non, mais pas seulement chez nous, le sein bien caché que certains ne sauraient voir. Dans une salle d’attente, devant un photographe, dans un train, à la terrasse d’un café, au supermarché, sur l’herbe, en voiture au tire-lait branché sur l’allume-cigare, enfermée dans les toilettes du bureau avec notre glacière sous le bras… Bref bonheurs et galères pendant des mois mais ce n’est pas de l’exhibition sexuelle. #soutienamaylis #iwanttobreastfree".

Par Alexia Felix