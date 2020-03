Elodie Gossuin : son traumatisme après les rumeurs de transsexualité

Elue Miss France 2001, Elodie Gossuin s'est remémorée cette période dans un live Instagram de Sylvie Tellier ce lundi 30 mars. Mais de sa participation à Miss Univers 2001, la jeune femme en garde un souvenir "traumatisant". A l'époque, elle avait fait l'objet de rumeurs de transsexualité. Organisateur du concours entre 1996 et 2014, Donald Trump, l'actuel président des Etats-Unis, voulait alors disqualifier Elodie Gossuin. "Mon plus grand traumatisme, c'est Miss Univers. Je n'ai pas forcément envie de revoir Donald Trump, vois-tu", a-t-elle confié à Sylvie Tellier.

Quelle est l'origine des rumeurs ?

Interrogée par la directrice générale de la société Miss France sur l'origine des rumeurs, Elodie Gossuin a donné son explication : "De ce que j'ai su, parce que ça n'a pas pu aboutir en terme de plainte, c'est qu'au même moment en France il y avait l'élection de Miss Trans, et que pour eux "Trans", c'est "France", et puis il y avait un journal sponsor de l'élection qui était le "El Nuevo Dia", qui était un journal tout à fait sérieux mais qui a repris un article français d'un site satirique [un ancêtre du "Gorafi"]. Ils l'ont repris au premier degré et en disant de moi que j'étais un homme parce que j'avais deux grandes mains". Face à ces rumeurs, Elodie Gossuin regrette de ne pas avoir eu la possibilité de se défendre : "A l'époque, on m'avait enfermée dans ma chambre d'hôtel sans téléphone, sans contact extérieur. Aujourd'hui, c'est impossible de rester seul au monde face à une situation comme celle-ci, avec les réseaux sociaux". Finalement élue dauphine de Miss Univers, elle a ensuite reçu les félicitations de Donald Trump qui s'était réjouit du "buzz médiatique".

Par Marie Merlet