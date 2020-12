Elodie (Le Meilleur Pâtissier) : ses plus beaux clichés de vacances sur Instagram

Chaque mercredi, M6 diffuse la neuvième saison du "Meilleur Pâtissier". Lors du lancement de l'émission, Cyril Lignac et Mercotte ont fait la connaissance de 14 candidats plus motivés que jamais à aller le plus loin possible dans la compétition. Au fil des semaines, des éliminations ont eu lieu. La semaine dernière, à l'issue d'une soirée "spéciale Inde", c'est Siham qui a définitivement quitté le concours. "Je pars avec l'esprit léger parce que j'ai vraiment vécu une expérience de dingue. J'ai encore un petit peu du mal à réaliser que j'ai vraiment vécu cette expérience pendant dix semaines. C'est énorme. Je suis quand même fière de mon parcours", a-t-elle dit.

Ils sont encore cinq candidats dans la compétition. Et ils devront tout donner lors de la demi-finale de ce mercredi 16 décembre, à l'issue de laquelle quatre d'entre eux accéderont à la grande finale. Parmi les candidats encore lice se trouvent Elodie. Le 17 novembre dernier, cette dernière a poussé un gros coup de gueule contre le gouvernement à la suite des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus en France. Gérante d'une pizzeria familiale, elle n'avait pas hésité à taper du poing sur la table, exprimant son ras-le-bol.

Maroc, Laponie, USA...

Sur sa page Instagram. Elodie partage ses créations culinaires, mais pas seulement. En effet, la demi-finaliste du "Meilleur Pâtissier"a dévoilé de nombreux clichés immortalisés lors de ses nombreux voyages aux quatre coins du monde. Maroc, Laponie, Etats-Unis... La trentenaire a posé ses valises un peu partout dans le monde et c'est en photos qu'elle se souvient de ses escapades. Des moments inoubliables qu'elle partage avec sa communauté (voir ci-dessous).

Elodie poste aussi des photos avec son bébé. L'occasion pour elle d'afficher leur belle complicité, que ce soit à Bali ou au Maroc. Sa communauté a aussi pu découvrir le visage de son compagnon, dont elle n'a pas dévoilé l'identité.

Par Clara P