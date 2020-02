Elsa Esnoult dans DALS : comment elle a vécu les critiques du jury (exclu vidéo)

Elle a illuminé le parquet de "Danse avec les stars" pour certains, elle n’avait rien à faire là ni les capacités à arriver aussi haut dans l'aventure pour d’autres… La prestation d’Elsa Esnoult pendant l’émission phare de TF1 n’a laissé aucun téléspectateur de marbre. La comédienne, héroïne de la série "Les Mystères de l’amour" sur TMC, a participé à la saison 10 de l’émission. Son duo avec le danseur Anthony Colette a fait plus d’une fois sensation même si les critiques ont été nombreuses. Des remarques qui n’ont pas atteint la jeune femme de 31 ans. "C’était merveilleux, c’était une chance énorme. J’en garderai un sublime souvenir. L’émission m’a appris à danser, on est allé très loin, j’ai pu monter sur la marche du podium. Moi qui pensais ne pas faire une semaine", confie l’interprète d’ "Androgyne" sur Non Stop People.

La comédienne ravie de sa participation et de sa performance

Quant aux critiques formulées par le jury (composé de Shy’m, Patrick Dupond, Chris Marques et Jean-Marc Généreux), Elsa Esnoult les accepte totalement. "Le jury a été un peu dur parfois, mais c’est normal. Encore une fois, je n’ai pas menti. J’ai dit que je démarrais de rien", indique la comédienne qui révèle que certains fans n’ont pas apprécié les critiques faites à son encontre. "Je ne leur en veux pas du tout et puis c’est avec la critique qu’on avance", souligne la chanteuse. "Encore une fois, je n’étais pas danseuse du tout donc je ne m’attendais pas à avoir que des compliments", conclut avec le sourire Esla Esnoult dans "Good Morning Week-end". La 10e saison de "Danse avec les stars" a couronné Sami El Gueddari, nageur handisport français.

Par Ambre L