Elsa Esnoult en larmes, elle évoque le souvenir de sa grand-mère disparue (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Non Stop People a lancé une toute nouvelle émission animée par Evelyne Thomas. Depuis, l'animatrice a reçu de nombreuses personnalités, de Djibril Cissé à Véronique Genest en passant par Clara Morgane ou encore Pascal Soetens. Lors de son passage, ce dernier a évoqué avec émotion le suicide de son papa.

"C'est dur parce qu'il est parti, ça fait sept ans. Il est parti dans des conditions très complexes parce qu'il s'est suicidé. C'est la première fois que j'en parle, donc c'est dur. Je n'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais et puis j'ai attendu qu'il me dise qu'il était fier de moi. Il a fallu attendre la télévision pour ça, donc c'est dur. Mais ça va", confiait-il.

"J'aurais aimé qu'elle me voit aujourd'hui"

Ce lundi 5 octobre, Evelyne Thomas a échangé avec Elsa Esnoult, ex-candidate de "Danse avec les stars" et actrice dans "Les Mystères de l'amour". Lors de cet entretien, la chanteuse a accepté d'évoquer sa grand-mère qui l'a toujours soutenue. Un souvenir qui n'a pas manqué de l'émouvoir : "Elle n'est plus là aujourd'hui. Ma grand-mère, qui elle avait la passion du cinéma, m'a toujours dit : 'Elsa, toi je te ne vois pas dans les études, genre Bac+10 ou un métier on va dire raisonnable. Suis tes rêves'. Elle s'était toujours mise un petit peu contre mes parents à dire : 'Laissez-là tranquille, laissez être ce qu'elle doit être", a-t-elle confié. Et de poursuivre, les larmes aux yeux "Ce qui me fait juste de la peine, cest que je me dis que j'aurais aimé qu'elle me voit aujourd'hui".

Par Non Stop People TV