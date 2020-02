Elsa Esnoult harcelée ? Elle évoque ses débuts à la télé (exclu vidéo)

Depuis 2011, Elsa Esnoult est Fanny Greyson dans "Les Mystères de l’amour" sur TMC, l’une des séries télévisées dérivées de la célèbre sitcom Hélène et les Garçons. Si certains fans et téléspectateurs voient en Elsa Esnoult la digne héritière d’Hélène Rollès, c’est un avis que ne partagent pas les deux comédiennes. "Je comprends qu’on puisse nous comparer, mais ça me gène tout de même un petit peu, car on n’a rien à voir. J’ai un grand respect pour elle, mais nous avons deux univers différents", indiquait la jeune femme de 31 ans en 2018 dans les colonnes de Télé Loisirs. "On n’est pas ‘proches’, on n’a pas du tout le même caractère", renchérissait Hélène Rollès dans TV Grandes Chaînes en ce début du mois de février.

La comédienne a su rester ferme

Invitée de "Good Morning Week-end" sur Non Stop People, Elsa Esnoult a évoqué sa carrière. Une carrière qui a connu des débuts difficiles comme pour beaucoup de comédiens. Interrogée sur son passé de comédienne et sur la présence de producteurs peu scrupuleux, prêts à profiter de jeunes comédiens et comédiennes, celle qui a terminé troisième de "Danse avec les stars" répond : "Il peut y en avoir. Mais c’est comme tous les métiers du monde. Dès qu’il y a des gens qui se sentent un peu au-dessus des autres et qu’ils voient des jeunes filles, des jeunes personnes qui n'ont qu’une envie, c’est d’y arriver, qui ont l’espoir dans leurs yeux, ils se disent ‘on va profiter de leur vulnérabilité, de leurs faiblesses’ mais ça c’est partout, il n’y a pas que dans ce métier et heureusement il n’y a pas que ça dans ce métier."

A-t-elle été harcelée ? A-t-elle eu à faire à ce type de personnes ? "J’ai déjà été confronté à ça. Après chacun décide de ce qu’il va faire, moi c’est sûr que ce n’était pas mon truc donc c’est pour cela qu’au bout d’un moment, j’ai perdu espoir", répond Elsa Esnoult qui révèle : "On me disait ‘si tu veux avoir ce rôle-là, il faut être gentille’". "Heureusement ça n’arrive pas à chaque fois sinon ce serait dramatique, ça voudrait dire que tous les gens qui sont-là, on fait cela", ajoute la comédienne. Aujourd’hui Elsa Esnoult peut se targuer de faire une belle carrière à la télévision et dans la chanson.

Par Ambre L