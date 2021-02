Elsa Esnoult à l’hôpital après "un accident stupide", elle donne de ses nouvelles

Décidément, l’année 2021 débute mal pour Elsa Esnoult. Au mois de janvier, la chanteuse annonçait une mauvaise nouvelle à ses fans via les réseaux sociaux. À cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, Elsa Esnoult a dû reporter sa tournée prévue en France et en Belgique. "C’est le cœur lourd que je viens d’apprendre que nous sommes malheureusement obligés de reporter la tournée qui devait se faire à partir du mois de mars à travers toute la France et la Belgique, au mois de septembre en raison des conditions sanitaires", indiquait-elle sur Instagram. Elsa Esnoult a donc décidé de se concentrer sur sa carrière de comédienne.

"Je me suis cassée le pied"

L’interprète de Fanny Greyson dans la série "Les Mystères de l’amour" est actuellement en tournage. Mais ce mardi 16 février, avant de regagner les studios d’enregistrement des "Mystères de l’amour", Elsa Esnoult s’est fait une belle frayeur. Comme l’a annoncé la jeune comédienne sur son compte Instagram, Elsa Esnoult s’est blessée lors d’un "accident stupide" et a dû se rendre à l’hôpital. Un accident qui va avoir de lourdes conséquences sur ses projets. "Je me suis cassée le pied, donc mon clip va prendre un peu de retard. J’en suis vraiment désolée. Je vous promets de le terminer au plus vite", explique la protégée du producteur Jean-Luc Azoulay avant de préciser : "Je pars tourner tout à l’heure la suite des ‘Mystères de l'amour’. Alors ne soyez pas surpris si vous voyez Fanny [le personnage qu'elle incarne, ndlr] avec des béquilles dans les prochains épisodes".

Par Matilde A.