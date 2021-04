Emilie Nef Naf : sa croisière catastrophique avec Jérémy Menez

Emilie Nef Naf s'est fait connaître du grand public en participant il y a quelques années en participant à Secret Story. La jeune femme a ensuite usé de sa notoriété pour se faire une belle carrière sur les réseaux sociaux. Depuis, elle est devenue une personnalité très influente sur son compte Instagram et participe également à l'émission diffusée sur TMC "Mamans et célèbres". Et pour cause, Emilie Nef Naf est maman de deux enfants nés de sa relation avec le footballeur Jérémy Menez.

Après s'être séparé pendant plusieurs années, le couple a décidé de se donner une seconde chance il y a quelques mois et depuis, tout semble aller pour le mieux pour le couple

"je suis un peu saoulée"

Enfin, pas vraiment. Emilie Nef Naf a décidé de prendre quelques jours de vacances avec sa famille. Ils ont décidé de partir en croisière mais tout ne s'est pas passé comme prévu après qu'un cas de Covid-19 ait été détecté sur le bateau. Sur son compte Instagram, elle a fait part de cette terrible expérience : "Quand une jolie croisière devient un cauchemar" a-t-elle débuté.

"Je suis en train de vivre un cauchemar, je n'ai même pas les mots, ils nous ont enfermés dans une partie du bateau. On ne sait même pas ce qu'il se passe. Pourtant les tests des enfants sont négatifs. Genre on doit faire un voyage sécurisé et ensuite ils vont encore nous enfermer. Je suis dégoûtée j'ai attendu un an. (...) Franchement je pensais vraiment pas qu'il allait nous arriver un truc comme ça…" a-t-elle expliqué avant de conclure : "Je me sens fatiguée psychologiquement et je suis un peu saoulée".

Par J.F.