Emilie Nef Naf : son couple avec Jéremy Ménez au centre des interrogations, elle s'agace

Chaque jour sur TFX, les téléspectateurs peuvent suivre le quotidien, entre autres, d'Emilie Nef Naf dans "Mamans & Célèbres". Maman de deux enfants, la gagnante de "Secret Story 3" annonçait en octobre dernier s'être remise avec Jérémy Menez. Le couple était séparé depuis plusieurs années. "Nous nous sommes remis ensemble au début de l'été. On a attendu plusieurs mois avant de le dire sur les réseaux sociaux, on voulait se protéger, préserver notre couple et notre famille. Et là, ça nous semblait le bon moment", confiait-elle à Télé-Loisirs.

Mais quelques mois seulement après cette réconciliation, Emilie Nef Naf a fait part des difficultés qu'elle rencontre avec sa moitié au micro de VL média. "On va dire que c'est compliqué. On va dire que je pense que, tu sais, quand on est avec quelqu'un pendant des années, tout est différent en fait. On se connaît depuis 2010-2011 et je pense que la recette du couple parfait, elle n'existe pas, je crois", disait-elle.

"Il n'y a rien qui freine les gens quoi !"

Depuis, celles et ceux qui la suivent s'interrogent sur sa relation avec Jérémy Menez. Le 3 juillet dernier, elle a organisé une session questions/réponses sur Instagram avec sa communauté. Et sans surprise, de nombreux internautes lui ont demandé si elle était un coeur à prendre. "Célib ou pas du coup ?" a demandé un internaute. "T'es libre alors ?" a posté un autre. Une curiosité qui n'a pas manqué d'agacer la principale intéressée. "Non, mais c'est un canular ! Dites-moi pas que c'est pas vrai. Vous vous êtes shootés, vous vous êtes mis à plusieurs, c'est une blague !" a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Ce que je me dis, c'est que genre si je suis célibataire et que je vous le dis, il va se passer quoi de différent ? (...) J'ai remarqué que sur les réseaux, il n'y a rien qui freine les gens quoi ! Et j'ai l'impression que quand vous êtes en couple, c'est pire. Vous recevez des tas de messages, c'est catastrophique quoi ! Bon, j'arrête, vous m'avez saoulée avec vos questions. Il y a ceux qui font semblant, mais moi, je vous le dis, vous m'avez saoulée ! C'est bon".

Par Clara P