Emily in Paris : pourquoi Laurence Boccolini pousse un gros coup de gueule contre Netflix

Depuis le 2 octobre dernier, les abonnés de la plateforme de streaming Netflix découvrent la série "Emily in Paris" pensée par le réalisateur des séries "Sex and the city", "Beverly Hills 90210" et "Melrose Place". Comme le nom l'indique, l'intrigue de ce programme qui met en scène Lily Collins et Lucas Bravo, se passe dans la capitale française.



Vivement commentée depuis son lancement, la sitcom est très critiquée pour les nombreux clichés sur la vie parisienne et sur les Français qui s'enchaînent au cours des épisodes. Décors de carte postale, grosse incohérence avec la vie réelle (une chambre de bonne de 35 m2 dans laquelle Emily réside), stéréotypes selon lesquels les Français sont flemmards et infidèles... les spectateurs français sont furieux.

Laurence Boccolini pousse un coup de gueule contre Netflix

Laurence Boccolini qui a elle aussi, regardé la série, partage ce sentiment de colère. Sur Instagram, la nouvelle animatrice de la chaîne France 2 est sortie du silence ce lundi 5 octobre 2020 pour donner son avis sur la série "Emily in Paris" : "Oh mon dieu, c'est une blague ? Je n’avais pas ri (jaune) comme ça depuis la scène ou Carrie Bradshaw en béret et talons hauts marche dans une crotte de chien (évidemment à Paris on est crades) dans Sex and the City. Bon, normal c’est le même réalisateur. Alors j’ai voulu regarder cette série tant annoncée sur Netflix. C'est magnifique. Vous apprendrez donc tout au long que nous sommes des buses, des fainéants (le Français ne bosse qu’à partir de 10:30 alors que l’Américain commence lui à 8:00), que nous sommes prétentieux, débiles, méchants, odieux au travail, pas très propres, mal sapés, hermétiques aux langues et à l’évolution en général, que tous les hommes draguent non-stop en étant à la limite du harcèlement, que les Américains ont la clé de la réussite et nous des WC. Pur moment d’hilarité [...] C’est ainsi que le créateur de la série nous voit donc [...] Je plains les acteurs français qui ont dû y jouer des rôles de Français avec des personnages tellement pathétiques." a-t-elle déploré.



Celle qui a récemment poussé un gros coup de gueule contre Facebook a conclu : “Si vous voulez savoir comment certains Américains nous voient (en tout cas les créateurs de la série ) n’hésitez pas [...] Merci pour ce franc moment d’humour (on va le prendre comme ça ). Parce que pour avoir longtemps et souvent bossé aux USA, je rigole doucement…" a-t-elle conclu plutôt remontée.

Par E.S.