Emily VanCamp (The Resident) : ces (nombreux) partenaires de série avec qui elle a eu une idylle

Depuis avril 2020, TF1 diffuse une nouvelle série médicale intitulée "The Resident". Dans les pas de Grey's Anatomy, cette nouvelle fiction américaine se concentre sur la vie et les devoirs des membres du personnel de l'hôpital Chastain Park Memorial, tout en se plongeant dans les pratiques bureaucratiques de l'institution...



Parmi les acteurs principaux : Matt Czuchry qui joue le docteur Conrad Hawkins, Manish Dayal qui incarne le docteur Devon Pravesh, ou encore Emily VanCamp qui joue le rôle de l'infirmière Nicolette Nevin (Nic). Si certains découvrent les talents de l'actrice canadienne de 34 ans pour la première fois, nombreux sont ceux qui la connaissent pour son rôle dans la série "Revenge". D'autres ont également pu l'apercevoir dans une grosse production au cinéma ! La jolie blonde a en effet incarné un agent du S.H.I.E.L.D. dans le film "Captain America : The Winter Soldier".

Des partenaires tous plus charmants les uns que les autres

Depuis décembre 2018, Emily VanCamp est une femme mariée. L'actrice a en effet dit "oui" à l'acteur Joshua Bowman, son compagnon depuis 2011... rencontré sur le tournage de la célèbre série "Revenge". Et ce n'était pas la première fois que l'actrice craquait sur un de ses partenaires ! Durant le tournage de la série "Everwood", la comédienne est tombée sous le charme de l'acteur Chris Pratt et a eu une relation de deux ans avec ce dernier.



En 2007, Emily VanCamp décroche ensuite le rôle de Rebecca Harper dans la série "Brothers & Sisters". En coulisses, elle entame une romance avec Dave Annable, un des acteurs de la série. Les deux comédiens se quittent après deux ans de relation. Quelques mois après, sur le tournage du film "Ben Hur", celle qui a pratiqué le ballet durant toute sa jeunesse craque pour l'acteur Joseph Morgan avec qui elle restera en couple durant un an... avant de rencontrer son mari sur le tournage de "Revenge".

Par E.S.