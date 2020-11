Emma Smet se confie avec émotion sur le harcèlement scolaire

Être une "fille de" et encore plus la petite-fille de la star la plus célèbre de France est loin d'être une situation facile. Emma Smet a tout pour elle et est enviée par un grand nombre de ses fans, et pourtant... La fille de David Hallyday et Estelle Lefébure a longtemps été la proie à des moqueries et a malheureusement été victime de harcèlement scolaire. Si aujourd'hui, tout sourit à Emma Smet et qu'elle brille tous les soirs de la semaine dans la série "Demain nous appartient", elle a décidé de se servir de sa notoriété pour briser un tabou. Dans la fiction de TF1, son personnage, Sofia, est victime de harcèlement scolaire au lycée, une épreuve qu'elle a vécue et qu'elle a décidé de dévoiler au grand jour.

"Il faut en parler"

Dans les colonnes de Télé Poche ce lundi 9 novembre, la petite-fille de Johnny Hallyday, s'est confiée sur ce traumatisme qu'elle a vécu plus jeune. "J’ai changé cinq fois d’école dont une fois parce que j’avais été harcelée à cause de mon pedigree", a-t-elle déclaré. Elle a également ajouté : "J’ai aussi été témoin d’histoires pas cool". A travers cette expérience, elle a décidé de soutenir toutes les victimes de harcèlement scolaire et leur a donné un précieux conseil : "Dans tous les cas, il faut en parler, et s’appuyer sur les siens". Traiter ce sujet dans "Demain nous appartient" lui tient à coeur. "L’idée, c’est de montrer les dégâts, l’escalade et aussi d’inviter les victimes à parler. C’est aussi important de montrer combien la famille est un refuge", a-t-elle finalement conclu. De sages paroles qui pourraient aider de nombreuses victimes.

Par Solène Sab