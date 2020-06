Emma Watson : pourquoi une relation amoureuse ne peut pas être simple pour elle

Révélée dans la saga Harry Potter, Emma Watson est une actrice accomplie. Elle campe le rôle d’une apprentie sorcière aux côtés de Daniel Radcliffe et Rupert Grint alors qu’elle a tout juste 11 ans. Aujourd’hui âgée de 30 ans, l’actrice connaît une carrière à succès. Récemment elle a joué dans "Les filles du Docteur March", "La Belle et la Bête", "The Bling Ring" ou encore "My week with Marilyn". Si pour incarner Hermione Granger elle a dû respecter deux consignes strictes pendant près de dix ans, Emma Watson est désormais une femme libre dont la vie amoureuse suscite la curiosité des médias. Mystérieuse, la jeune femme a fait quelques confidences…

L’actrice est catégorique

Fin mars dernier, l’actrice s’est confiée à la professeure de sciences politiques et auteure féministe Valerie Hudson pour le magazine Teen Vogue. Et selon Emma Watson, une relation amoureuse n’est jamais simple : "L’idée que les relations amoureuses sont supposées être faciles, que tout devrait être compris de manière implicite et qu’on serait simplement fait pour être ensemble, ce sont des conneries ! C’est impossible !". L'actrice qui laisse planer le mystère quant à sa vie amoureuse, s'appuie sur l'exemple des couples homosexuels. "J’ai l’impression que les relations qui ne suivent pas nécessairement les modèles traditionnels requièrent plus de communication et d’assentiment. Cela exige un réel accord concernant la répartition des tâches et des responsabilités dont le besoin se fait peut-être moins sentir si vous suivez les stéréotypes traditionnels". Pour retrouver Emma Watson à l’écran, rendez-vous sur TF1 ce mardi 2 juin à partir de 21h05 pour la deuxième partie de "Harry Potter et les reliques de la mort".

