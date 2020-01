Emmanuel Macron évacué d'un théâtre : Taha Bouhafs se défend dans BTP

“Je suis actuellement au théâtre des Bouffes du Nord, 3 rangées derrière le président de la République. Des militants sont quelques part dans le coin et appellent tout le monde à rappliquer. Quelque chose se prépare... la soirée risque d'être mouvementée”, tweetait Taha Bouhafs, le 17 janvier dernier. Suite à cette annonce, une trentaine de manifestants se sont emparés des lieux clamant leur mécontentement contre la réforme des retraites. A l'issue de cette manifestation, celui qui se définit comme "journaliste des luttes" a été interpellé et mis en garde à vue. Si celle-ci a été levée, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour "participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations" et "organisation d'une manifestation non-déclarée".

Placé sous le statut de témoin assisté, l’homme de 22 ans était l’invité de “Balance de ton poste”, ce jeudi 23 janvier. Dans un premier temps, le jeune homme commence par expliquer avoir été informé de la présence du couple présidentielle au théâtre par une “source”. “Je me suis dit que cela valait peut-être le coup d’aller voir ce qui s’y passait. (...) J’étais seul, je suis allé prendre ma place seul, et j’ai assisté à quasiment toute la représentation seul”, a-t-il déclaré.

“Je ne dis pas : ‘Venez les gars foutre le bordel’ "

A la question : “Vous avez fait exprès d’être proche de lui ou c’est le hasard ?”, il répond : “Quand je prends ma place, j’ai envie de pouvoir voir la pièce comme il faut. (...) J’ai pris une place devant. Je me suis dit aussi que le président de la République n’allait pas être derrière dans le théâtre. Et il se trouve que je me retrouve trois rangées derrière lui”. Alors que Cyril Hanouna diffuse la vidéo partagée par son invité sur Twitter, montrant Emmanuel Macron de dos, le jeune homme se défend : “Mon travail, c’est de rendre compte des informations. Et là, j’ai rendu compte d’une information, c’est la présence du président de la République dans ce théâtre et le fait que des militants appelaient à se rassembler devant ce théâtre”.

Pour Taha Bouhafs son tweet est clair : “Je ne dis pas : ‘Venez les gars foutre le bordel’ (...) Ca peut être pris comme chacun le souhaite. La juge a estimé qu’il n’y avait pas le moindre élément pour établir la matérialité des faits qui m’étaient reprochés”. Quant à la sortie d’Emmanuel Macron et Brigitte Macron du théâtre, il raconte : “Ils sortent par le même endroit où les manifestants sont rentrés pendant que des policiers sont en train de les repousser à l'extérieur”. Il ajoute : “On a cette scène qui est assez terrible finalement pour l’image du président de la République. C’est un président qui fuit devant une trentaine de manifestants qui étaient venus lui demander des comptes”.

"On voit le président et sa femme se lever et partir en courant" @T_Bouhafs raconte la réaction du couple présidentiel lorsqu'ils ont entendu les manifestants #BalanceTonPost pic.twitter.com/P1551sWsmr — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) January 23, 2020

Par C.F.