Emmanuel Macron : Jean-Pierre Pernaut répond à ses propos sur les jeunes

Devant la deuxième vague du coronavirus qui traverse la France, de nouvelles restrictions ont été annoncées ce mercredi 14 octobre par Emmanuel Macron. Pendant quatre semaines au minimum, un couvre-feu sera instauré en Île-de-France et dans huit métropoles entre 21 heures et 6 heures. Après deux mois de confinement, des millions de Français vont ainsi devoir s’adapter à ces nouvelles contraintes, non sans conséquence pour le monde de la culture notamment. Lors de son interview face à Gilles Bouleau et Anne-Sophie Lapix, Emmanuel Macron a lui souligné les difficiles conséquences pour les jeunes : "Oui, c’est dur d’avoir 20 ans en 2020. Je ne donnerai jamais de leçon à nos jeunes. Ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible : des examens annulés, de l'angoisse pour les formations, pour trouver le premier job".

La réponse de Jean-Pierre Pernaut à Emmanuel Macron

Une déclaration commentée qui a fait l’objet d'un sujet dans le journal de 13h de TF1. Interrogés, des étudiants étaient cependant plutôt intéressés par l'idée de contourner le couvre-feu. En retour plateau, Jean-Pierre Pernaut en a profité pour faire un clin d'oeil aux propos du président de la République. "Pas facile d'avoir 20 ans, ni 30, ni 40, ni 70 d'ailleurs je peux vous le dire", a lâché le présentateur âgé de 70 ans. Lors du confinement, Jean-Pierre Pernaut était resté chez lui pour éviter les risques de contamination. A travers ses interventions, le présentateur n'avait pas manqué de commenter la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement.

Par Marie Merlet