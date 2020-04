Emmanuel Macron : le confinement prolongé, qu'en pensent les Français ?

Après la Chine, l'épidémie de coronavirus a touché de plein fouet l'Europe. Si d'autres pays du monde luttent également contre la maladie, le gouvernement français a annoncé mi-mars des mesures inédites pour tenter de ralentir la diffusion du virus. Ainsi, les bars, cafés, restaurants et musées sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Dans la foulée, Emmanuel Macron a demandé à ses concitoyens de rester chez eux. Un confinement que ces derniers doivent respecter pour ne pas surcharger les établissements de santé et sauver des vies.

Lundi 13 avril, dans une nouvelle allocution suivie par plus de 36 millions de Français (hors chaînes d'info), Emmanuel Macron a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au lundi 11 mai. "Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est, durant cette période, le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation, et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces", a-t-il dit avant de souligner : "L'espoir renaît, mais rien n'est acquis".

Des mesures convaincantes ?

Ce nouveau discours d'Emmanuel Macron sur la crise sanitaire que traverse la France a-t-il convaincu ? Harris Interactive a mené pour LCI un sondage auprès de 803 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Ainsi, 75% des Français ont été convaincus par les raisons pour lesquelles le confinement a été prolongé. À côté de ça, 54% d'entre eux n'ont pas été convaincus par les mesures annoncées pour la fin du confinement, prévue le lundi 11 mai.

49% ont été convaincus par les mesures annoncées pour relancer l'activité économique après le choc causé par la pandémie. Enfin, 48% des personnes sondées restent sceptiques quant à la proposition de rouvrir progressivement les crèches, écoles primaires, collèges et lycées à partir du 11 mai.

Par Non Stop People TV