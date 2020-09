Emmanuel Macron : Pascal Praud se moque après qu'il n'ait pas respecté les gestes barrières

Emmanuel Macron aurait-il oublié les gestes barrières ? Alors qu’il ne cesse de rappeler que le port du masque est indispensable pour lutter contre la propagation du coronavirus, le président de la République semble avoir du mal à respecter les règles de sécurité. Attendu au lycée Roger-Claustres à Clermont-Ferrand, ce mardi 8 septembre, le chef de l’État et trois de ses ministres sont allés à la rencontre d’adolescents pour promouvoir l'égalité des chances. Si son intervention s’est bien passée, l’allocution a la presse a été quelque peu houleuse.

Pris d’une grosse toux, Emmanuel Macron s’est exclamé en retirant son masque : "Pardon, je m'étrangle !" Pour "que je retrouve ma voix", il s’est ensuite tourné vers ses équipes pour demander un verre d’eau. Une séquence que Pascal Praud n’a pu s’empêcher de commenter dans son émission quotidienne L’heure des pros, diffusée sur CNews. Rappelant qu’il faut tousser dans son coude, le journaliste de 56 ans commence par lancer, l’air moqueur : "Il a créé un cluster à lui tout seul !". Il poursuit : "Ensuite monsieur le président, on ne donne pas son masque à quelqu'un ! Franchement ça se fait pas ! On se lave les mains et on ne donne pas son masque, c'est tout faux !"

"On va finir chez les fous ! C'est grotesque !"

Hilare, il constate que "tout ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est l'exact contraire de ce qu'il faut faire ! Ça me fait plaisir pour le coup. Tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire ! Chaque geste, c'est ce qu'il ne faut pas faire !" Un rappel à l’ordre au chef de l’État que Pascal Praud conclut par : "On va finir chez les fous ! C'est grotesque !" Une opinion partagée par l’ensemble de ses chroniqueurs présents sur le plateau.

Par C.F.