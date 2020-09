Emmanuel Macron : Philippe Etchebest revient sur leur échange

Le confinement en France a eu un impact direct pour les restaurateurs. Face à la situation, Philippe Etchebest a voulu devenir le porte-parole des chefs cuisiniers en souffrance à cause du coronavirus, en interpellant directement Emmanuel Macron. Ainsi, le président et le chef cuisinier se sont entretenus lors d’une visioconférence au cours de laquelle Philippe Etchebest a exigé du gouvernement qu’il convoque les assurances afin de les pousser "à faire action solidaire assurer l’urgence et accompagner les restaurateurs en difficulté". Et plusieurs semaines après cet échange, Philippe Etchebest a fait des confidences à Audrey Crespo-Mara dans Le Portrait de la semaine de Sept à huit : "Les réponses de l’Etat on en a pas vraiment eu en fait, on a été écoutés, mais on a pas été entendus".

Un bilan mitigé

Le bilan est donc mitigé pour Philippe Etchebest : "Y’a le chômage partiel oui ok, mais c’était indispensable, le prêt garanti par l’état, très bien, ça permettait d’avoir des liquidités rapidement mais il va falloir le rembourser tout ça. Comme le report de charges va falloir les rembourser. J’ai des amis restaurateurs, des confrères, qui me disent qu’ils ne savent pas comment ils vont s’en sortir, ils savent pas quoi faire, ils savent plus… Je sais pas si vous imaginez pendant deux mois et demi ne pas se verser de salaire ? Pour les toutes petites entreprises, pour les restaurants dans lesquels on fonctionne en couple l’homme, la femme, parfois les enfants ?".

Par Alexia Felix