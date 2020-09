Emmanuel Macron sur Quotidien : le président recadre (encore) des journalistes

S'il sait parfois se montrer cool, Emmanuel Macron a en ce moment décidé de jouer la carte de la fermeté avec les journalistes. Le 2 septembre dernier, le président de la République n'a par exemple, pas hésité à faire la morale au journaliste du Figaro Georges Malbrunot devant les caméras : "Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique" avait lancé Emmanuel Macron devant tout le monde avant de néanmoins préciser qu'il apportait tout soutien aux journalistes français.



Ce mardi 8 septembre, Emmanuel Macron s'est de nouveau montré ferme avec un journaliste. Car voilà quelques semaines que l'expression "ensauvagement de la société" fait débat. Si le nouveau ministre de l'intérieur l'utilise à tout va, ces collègues semblent ne pas concevoir ce terme : "Je ne le reprends pas. C’est une question de sensibilité. Chacun utilise les mots qu’il veut utiliser. Le ministre de l’Intérieur, c’est le ministre de l’Intérieur" avait par exemple lancé Eric Dupond-Moretti sur Europe 1.

Emmanuel Macron évoque un "kamasutra de l'ensauvagement"

Et que pense Emmanuel Macron de ces mots ? Le président de la République a été interrogé sur le sujet lors d'un déplacement à Clermont-Ferrand. Et c'est Paul Larrouturou, journaliste pour l'émission Quotidien animée par Yann Barthès qui a pris son courage pour sonder le chef d'Etat sur le sujet : "Il y a une vive polémique sur le mot ensauvagement. Il y a un débat entre votre ministre de l'Intérieur et votre ministre de la Justice. (...) Est-ce que vous reprenez le mot ensauvagement de Gérald Darmanin ?" a-t-il demandé.



Et le président de la République de répondre : "Ce qui touche nos concitoyens ce ne sont pas des mots, c'est la réalité. Il y a eu des sondages, des commentaires, vous avez fait le kamasutra de l'ensauvagement, depuis 15 jours tous ensemble. Donc je vous laisse à votre kamasutra. Demandez aux gens, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent qu'on règle leurs problèmes. On est là pour régler leurs problèmes". Une réponse inattendue qui bien évidemment, a fait sourire beaucoup de monde...







Par E.S.