Emmanuelle Béart et la chirurgie esthétique : pourquoi son physique a tant fait jaser

Pendant le confinement, Emmanuelle Béart a alimenté sa page Instagram. Le 28 mai dernier, elle a réagi à la disparition de Guy Bedos à l'âge de 85 ans. Ainsi, elle lui a rendu hommage en légende d'un portrait en noir et blanc de l'humoriste. "Qu'est-ce que j'aimais cet être humain... Ce visage", postait-elle en légende. Quelques jours plus tard, c'est à sa maman que l'actrice de 56 ans s'est adressée à l'occasion de la fête de mères en publiant une photo d'elle à ses côtés. Elle a aussi fait une déclaration d'amour à ses trois enfants. "C'est une émotion de tous les jours d'être maman de mes trois petits... C'est sans doute ce que j'ai fait de plus important dans ma vie... Bonne fête à toutes les mamans", écrivait-elle.

Emmanuelle Béart a participé à un album hommage consacré à son père Guy Béart, projet auquel une vingtaine d'artistes ont participé. Dans le 13 heures du 2 juillet, la comédienne en a dit plus sur cette revisite des plus grands succès du chanteur. "Tous les poètes sont des voyageurs d'antan. Mon père, ce qui lui plaisait beaucoup, c'est l'idée que ses chansons puissent voyager sans lui et que seuls les mélodies, l'écriture, la poésie puissent rester et traverser le temps", a-t-elle dit.

Des critiques sur son physique

Pendant sa carrière, Emmanuelle Béart a été confrontée aux critiques sur son physique, notamment lorsqu'à l'âge de 27 ans, elle a refait sa bouche. Une intervention réalisée dans les années 90 et qui n'a pas eu le résultat escompté, comme elle l'avait confié dans un entretien à Paris Match. "J'ai fait refaire ma bouche, à l'âge de 27 ans. Ce n'est un secret pour personne, c'est loupé. Il y a des personnes que ça a profondément affectées, je fais partie de celles-là. Evidemment, si ma bouche m'avait plus, je n'aurais jamais eu envie de la refaire. Mais franchement, je ne suis pas près d'y retourner, parce que j'ai eu un tel choc, avec tout ça et sous le regard des autres. Ça a été éffroyable", confiait-elle.

En 2016, son apparition dans les gradins de Roland Garros avec son fils Yohann, lui avait aussi valu quelques critiques. C'est son visage qui avait suscité la curiosité des lecteurs, certains le jugeant "boursouflé" et "fatigué". Là encore, Emmanuelle Béart s'était défendue après la publication de ces photos dans la presse. "MERCI à ceux qui me défendent quand je suis attaquée physiquement, mais laissez parler les langues... et vive la vie !" disait-elle.

Par Non Stop People TV