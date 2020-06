Emmanuelle Béart : pourquoi elle a posé nue en couverture de Elle

Anne-Elisabeth Lemoine recevait ce vendredi l'actrice Emmanuelle Béart qui s'est récemment mariée, dans C à vous. Très discrète sur sa vie privée, elle a accepté de revenir sur des moments importants de sa vie, notamment sa relation avec son père. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-ci n'a pas été de tout repos. Il n'a jamais été tendre avec elle, et n'a pas lésiné à certains moments sur les critiques acerbes. "Il était intransigeant, assez autoritaire, nous transmettant des choses particulières. Il était important pour lui qu’un enfant sache s’ennuyer, alors il nous envoyait dans nos chambres, confie-t-elle. À l’âge où je voulais devenir majorette en Australie, il m’a dit: 'Tu seras comédienne'. Il avait fait venir le producteur Gérard Lebovici pour un dîner, en lui affirmant que je serais comédienne alors que je n’en avais aucune envie. Après, il me disait: 'Arrête de t’enlaidir.' Il ne comprenait pas que j’aille à l’encontre de mon visage. Il n’était pas d’accord avec mes prises de position."

"c'est un acte féministe"

Durant l'émission, Emmanuelle Béart, vivement critiquée pour sa position concernant les Gilets Jaunes, est également revenue sur un tournant majeure dans sa carrière, sa couverture du magazine Elle en 2003, totalement nue. Elle porte aujourd'hui un regard fier sur cet acte qu'elle avait qualifié à l'époque de féministe. "Je me souviens très bien de la rédaction du Elle, personne ne voulait mettre cette photo explique-t-elle. Vous mettez tout le temps des filles de 14 ans, à poil, qui sont filiformes. Il faut mettre une femme de 40 ans, il faut l’assumer cette couverture. C’est un acte féministe. Je vous assure que c’est les femmes qui m’ont fait les plus grands compliments sur cette couverture". Anne-Elisabeth Lemoine confirme "c'est un instant de grâce. Elle est absolument unique".

Par J.F.