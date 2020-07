En famille : pourquoi Tarek Boudali a quitté la série de M6

Grille d’été oblige, la série "Scènes de ménages" est remplacée sur M6 par un autre programme court qui remporte tout autant de succès : "En famille". En 2018, la série a connu un départ de taille, celui de Tarek Boudali. Le comédien jouait Kader, le compagnon de Roxane - incarnée par Charlie Bruneau - et père de ses jumeaux depuis 2012. Pourquoi le comédien a pris la décision de quitter la série familiale et estivale de M6 ? "La décision d'arrêter est venue de manière naturelle. Je n'avais plus trop de temps avec tous mes projets. J'ai évidemment un pincement au cœur parce que j'ai passé sept ans dans cette famille... C'était une expérience unique qui m'a beaucoup apporté", confiait-il lors d’une conférence de presse à l’époque. Il faut dire que le comédien enchaîne les tournages – et les succès – depuis 2014. Il a tourné dans "Baby-Sitting 1 et 2", "Alibi.com", "Épouse-moi mon pote" et "Nicky Larson, le parfum de Cupidon".

Le comédien débordé de travail

"Je suis arrivé à un point où il fallait faire des choix parce que j'avais trop de travail. C'est cool, mais en même temps, j'étais un peu fatigué, donc je ne pouvais pas tout faire", ajoutait-il auprès de nos confrères de Puremedias. Dans un premier temps, la production d' "En famille" avait décidé de muter Kader en Nouvelle-Zélande pour son travail avant de le faire finalement quitter sa compagne, Roxane. Dans cette nouvelle saison, celle-ci va devoir vivre en colocation avec son cousin Seb et chercher l’amour. "Il va y avoir des moments assez chouettes et truculents. Seb va devenir un référent masculin pour les jumeaux. Roxane est une célibataire proactive, elle voit le célibat comme un challenge et veut optimiser cette période", indiquait Charlie Bruneau à propos de l’évolution de son personnage auprès de Télé-Loisirs. Quant à Tarek Boudali, l’acteur- réalisateur s’apprête à sortir son second film "30 jours max", le 14 octobre 2020.

Par Non Stop People TV