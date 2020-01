En pleine nature avec Bear Grylls : les premières images de la nouvelle série de National Géographic

La France a Mike Horn, les Etats-Unis ont Bear Grylls. Cet alpiniste, aventurier et écrivain britannique de 45 ans sillonne depuis de nombreuses années maintenant les zones les plus dangereuses du monde, dans le but de découvrir ce que la Nature a de meilleur à nous offrir. Un vrai maitre dans l'art de la survie qui se lance désormais dans un tout nouveau concept. Le 27 janvier prochain, la chaine National Geographic lancera sa nouvelle série baptisée "En pleine nature avec Bear Grylls". Dans ce nouveau programme, Bear Grylls embarque de grandes stars dans ses aventures, à travers des défis complètement fous, dans des décors époustouflants et en plein milieu d'environnements où seule la Nature est reine. En France, Mike Horn s'était lui aussi essayé à cet exercice dans "À l'Etat sauvage". Si Matt Pokora, Shy'm ou encore Michaël Youn ont participé à cette folle expérience dans la version française, Cara Delevingne, Brie Larson, Armie Hammer, Channing Tatum ou encore Bobby Bones et Zacharie Quinto font partie du casting de la nouvelle série de National Geographic. Poussées dans leurs retranchements, ces célébrités devront aller au bout d'elles-mêmes pour s'en sortir en terrain hostile. Non Stop People vous propose de découvrir les premiers extraits.

Par Sarah M