Enfoirés 2020 : Pourquoi Inès Reg a pleuré tous les soirs

"Aujourd'hui, on n'a plus le droit…" Ce célèbre hymne des Enfoirés résonne une fois par an à la télévision. Une soirée entière diffusée sur TF1 qui vise à sensibiliser les téléspectateurs aux personnes démunies. Les bénéfices des ventes des CD et DVD reviennent à l'association Les Restos du cœur. En 2020, le concert des enfoirés sera diffusé vendredi 6 mars à 21h05 sur TF1. Parmi les nouveaux visages, celui d'Inès Reg, l'humoriste qui a cartonné avec sa vidéo Instagram sur "Les paillettes". Depuis, elle affiche complet partout où elle se produit. Véritable phénomène, la jeune femme est attachante et rejoint donc la troupe des Enfoirés pour la première fois cette année. Une expérience qui ne l'a pas laissée de marbre.

"Mon petit cœur n’a pas résisté"

Inès Reg s'est confiée au magazine Télé Loisirs et confie que Les Enfoirés représentent son enfance, "Je regardais à la télé, j'ai même assisté à un de leurs concerts à Bercy quand j'étais au collègue". Et quand il s'agit d'évoquer les différentes dates de concert, l'humoriste qui partage un sketch avec Patrick Bruel ne peut cacher son émotion. "Il faut savoir que j'ai pleuré tous les soirs… Et sur scène en plus !" Elle explique cela par un trait de caractère, "Je suis très émotive, très sensible. Du coup, voir tous ces artistes réunis pour une même cause, voir 13 000 personnes chanter à l'unisson, c'était trop d'émotions pour moi. Les larmes ont rapidement coulé". Une scène particulière lui reste en mémoire : " Dans le spectacle, il y a une reprise de Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday (…) J’étais en larmes du début à la fin. Heureusement j’étais dans le fond. C’était beaucoup trop magnifique, mon petit cœur n’a pas résisté. Ce moment m’a bouleversé le cœur".

Par Non Stop People TV