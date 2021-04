EnjoyPhoenix : la youtubeuse révèle avoir été victime d’abus sexuels

Grâce aux différents mouvements de libération de parole qui ont pris place sur les réseaux sociaux ces dernières années, les victimes de violences sexuelles sont de plus en plus nombreuses à témoigner et à dénoncer leurs agresseurs. Et c’est aujourd’hui au tour d’une grande figure française de YouTube de se confier sur des abus subis durant son adolescence.

Ce mardi 20 avril 2021, la Youtubeuse EnjoyPhoenix a en effet publié une vidéo baptisée "Mon problème avec le mariage et les enfants". Durant plus d’une heure, celle qui est suivie par plus de 3 millions d’abonnés sur YouTube (et 5 millions sur Instagram) se livre sur son rapport à la maternité et au mariage et sur la pression que met la société sur les femmes. Agacée par ce fait, EnjoyPhoenix de son vrai nom Marie Lopez n’a donc pas hésité à partager son ressenti avec sa communauté, elle qui a décidé de délaisser les tutoriels de maquillage pour des prises de paroles sociétales.

EnjoyPhoenix fait une terrible révélation

Et avant de parler du mariage et de la maternité, EnjoyPhoenix revient sur la période la plus difficile de sa vie qui est son adolescence : "Celle entre tes 12 et 18 ans, celle qui te fait prendre conscience de ce que c’est que la vie. Celle où tu te prends des grosses claques. Celle où tu connais aussi tes premières désillusions. Et des désillusions en amour, j’en ai eu. J’ai été trompée, j’ai été quittée salement".

L’influenceuse de 26 ans fait ensuite une triste révélation et avoue que "comme beaucoup de jeunes filles, comme beaucoup de jeunes femmes", elle a été victime d’abus sexuels. "Je ne l’ai découvert que très récemment parce que je ne voulais pas mettre de mots dessus car pour moi, à ce moment-là, ça ne l’était pas. J’ai été abusée. Comme beaucoup. On a l’impression que ce n’est pas de l’abus sexuel, mais en fait ça en est" explique-t-elle avant d’ajouter : "Je ne l’ai découvert que très récemment au détour d’une conversation avec ma psy, et elle m’ouvre les yeux en me disant que c’était clairement de l’abus sexuel et que si je n’avais pas voulu le voir c’est parce que mon cerveau avait tenté de me protéger". La jolie blonde qui a admis ne "jamais en parler" n’a pas donné plus de détails sur les circonstances de cette agression.

Par E.S.