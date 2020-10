Enora Malagré amoureuse : elle partage une première photo de son chéri

De nature très discrète sur sa vie privée, Enora Malagré est une femme amoureuse et l’a fait savoir. Samedi 3 octobre elle a dévoilé une première photo de son amoureux, un mystérieux Hugo. L’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans TPMP s’était longuement confiée au magazine Elle en octobre 2019 sur celui qui partage sa vie depuis plus d’un an maintenant. Alors qu’elle a révélé être atteinte d’endométriose, elle a de suite évoqué cette maladie avec lui et a pu compter sur son soutien immédiat. Elle déclarait alors, "L’endométriose fait partie de ma vie et donc aussi de la sienne. J’ai d’ailleurs la chance d’être tombée sur un homme doux, solide et attentif qui m’accompagne. Mais ce n’est pas simple de vivre cette maladie en couple".

Les internautes sous le charme

Samedi 3 octobre Enora Malagré a sauté le pas et partagé une photo de ce mystérieux Hugo via son compte Instagram. Les internautes ont donc découvert les amoureux de profil en train de s’embrasser dehors masque sur le visage – crise sanitaire oblige. Un cliché que l’animatrice légende par cette phrase : "Le nouveau romantisme". Rapidement, les abonnés d’Enora Malagré font part de leur joie de découvrir le visage de celui qui fait battre le cœur de l’animatrice. Les internautes sont visiblement sous le charme du couple : "Oh les beaux amoureux", "Il est trop mignon ce bisou", "Félicitations Enora, tous mes vœux de bonheur à vous deux", "Ce que vous êtes mignons", "Je te souhaite que du bonheur" ou encore "Vous êtes trop chou tous les deux gros bisous".

Par Valentine V.