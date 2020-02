Enora Malagré atteinte d’endométriose : au dernier stade de la maladie, elle raconte

En mai 2018, Enora Malagré était l'invitée de Siham dans son émission "Confidences By Siham". Pendant cet entretien, elle avait accepté de parler de ses parents. "J'ai un lien très fusionnel avec mes parents, surtout avec ma mère (...) Ce militantisme vient beaucoup de mon père. Mon père est quelqu'un dont je suis très, très fière (...) Il m'a vraiment inculqué le respect des gens, des minorités (...) Et ma maman m'a vraiment inculqué la passion pour la culture, le cinéma et la musique", disait-elle.

Depuis son départ de "Touche pas à mon poste" en 2017, Enora Malagré n'a pas chômé. En plus d'avoir créé avec Justine Fraioli un site féminin baptisé la Women Trend Family, elle est montée sur les planches dans l'adaptation de "La Dame de chez Maxim" au Théâtre du Gymnase. En octobre dernier, ses fans ont pu la retrouver en librairie avec le lancement de son autobiographie "Le cri du ventre", dans laquelle elle revient, entre autres, sur les raisons qui l'ont poussée à quitter "Touche pas à mon poste".

Une maladie "très handicapante"

Invitée lundi 3 février dans "Le Mouv' Rap Club", Enora Malagré est revenue sur l'un des thèmes qu'elle aborde dans son livre, à savoir son combat contre l'endométriose. "Il faut plus d'informations pour tenter de la guérir parce que c'est une maladie dont on ne guérit pas pour l'instant", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "C'est une maladie qui m'empêche de marcher, de respirer, c'est une maladie qui peut être très handicapante. Moi, je suis touchée à la fois dans l'utérus, dans la vessie, dans les jambes. C'est une maladie qui peut toucher plusieurs organes quand on est très atteinte".

Enora Malagré en a ensuite dit plus sur le stade de sa maladie. "J'en suis malheureusement au dernier. Et surtout, c'est une maladie qui m'empêche d'avoir des enfants, c'est mon grand drame... C'est mon voeu le plus cher. Il faut à peu près 7 ans pour diagnostiquer la maladie. Moi, je suis passée par cinq-six gynécologues avant qu'on pose un nom sur la maladie. Il faut aller consulter un gynéco, ce n'est pas honteux", a-t-elle dit. En octobre 2019 déjà, Enora Malagré s'était confiée à Gala sur ce qu'elle envisageait de faire dans sa lutte contre l'endométriose. "Elle te vole la joie d'être enceinte, parce que tout de suite, tu songes à la fausse couche. Je suis en train de me demander si je ne vais pas me faire enlever l'utérus", disait-elle.

Par Non Stop People TV