Enora Malagré atteinte d'endométriose, elle espère pouvoir adopter un jour (Exclu vidéo)

Evelyne Thomas est de retour sur Non Stop People pour une nouvelle semaine de diffusion de sa nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler avec elle aussi bien de sa vie professionnelle et personnelle. Ce lundi 9 novembre, elle reçoit Enora Malagré. Dans un premier extrait, cette dernière est revenu sur son départ de "Touche pas à mon poste" en 2017, après y avoir officié en tant que chroniqueuse pendant sept ans. Regrette-t-elle aujourd'hui d'avoir quitté Cyril Hanouna et son équipe ? "Non. Je suis très heureuse. Je pense que je suis partie au bon moment", a-t-elle répondu.

Dans la suite de l'entretien, Evelyne Thomas a voulu savoir si Enora Malagré était toujours en contact avec Cyril Hanouna. "Je lui parle quasiment toutes les semaines. On s'envoie des petits textos. C'est un ami, c'est mon grand frère. Il y va de ses conseils, de ses critiques toujours sur ce que je fais de bien ou pas bien, inversement d'ailleurs (...) On est toujours proche", a-t-elle précisé.

Maman dans cinq ans ?

Cette interview a aussi été l'occasion pour Enora Malagré de revenir sur ce jour où elle a publiquement révélé qu'elle était atteinte d'endométriose. Dans un nouvel extrait, elle évoque aussi son rapport difficile avec son âge. "C'est un enfer. Mes 40 ans, j'ai déprimé. Je le vis très, très, très mal", dit-elle. Elle parle ensuite de son couple avec un homme plus jeune qu'elle. Sept ans les séparent. "Ca ne se sent pas parce que je suis immature et lui mature donc on se rejoint. Je suis dans une panique de : 'Est-ce qu'à un moment, il ne va pas partir pour une jeune demoiselle'. Je le vis très, très mal. Je fais un vrai syndrome de Peter Pan", continue-t-elle.

Où se voit-elle dans cinq ans ? "En Bretagne dans une maison, avec un enfant". A cause de l'endométriose, Enora Malagré ne peut pas avoir d'enfant. Elle espère devenir maman grâce à l'adoption. "J'espère que ça va marcher, je sais que le chemin sera long. Je veux pouvoir enfin construire cette famille dont je rêve depuis dix ans", conclut-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV