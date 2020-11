Enora Malagré : ce jour où elle a révélé publiquement être atteinte d'endométriose (Exclu vidéo)

Pour cette nouvelle semaine d'interviews dans son émission diffusée sur Non Stop People, Evelyne Thomas reçoit Enora Malagré. L'occasion pour l'animatrice phare de "C'est mon choix" d'aborder différents sujets avec elle, notamment son départ de "Touche pas à mon poste" en 2017. Pendant cet entretien, l'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna revient aussi sur son rapport difficile avec son âge. "C'est un enfer. Mes 40 ans, j'ai déprimé. Je le vis très, très, très mal", dit-elle. Elle parle ensuite de son couple avec un homme plus jeune qu'elle. Sept ans les séparent. "Ça ne se sent pas parce que je suis immature et lui mature donc on se rejoint. Je suis dans une panique de : 'Est-ce qu'à un moment, il ne va pas partir pour une jeune demoiselle'. Je le vis très, très mal. Je fais un vrai syndrome de Peter Pan", continue-t-elle.

Où se voit-elle dans cinq ans ? "En Bretagne dans une maison, avec un enfant". À cause de l'endométriose, Enora Malagré ne peut pas avoir d'enfant. Elle espère devenir maman grâce à l'adoption. "J'espère que ça va marcher, je sais que le chemin sera long. Je veux pouvoir enfin construire cette famille dont je rêve depuis dix ans", conclut-elle.

"Je me souviendrai de cette date toute ma vie"

Dans un nouvel extrait inédit, Enora Malagré s'est souvenue de ce jour où elle a publiquement révélé qu'elle était atteinte d'endométriose. "C'était pas simple", lâche-t-elle. Et de poursuivre sur le lieu où elle en parlé, à savoir le plateau de "Touche pas à mon poste" : "Lors d'un prime où on me pose encore la même question, qu'on ne pose pas d'ailleurs à un homme à partir de 35 ans : 'Pourquoi tu n'as pas d'enfants ?'. Alors déjà, je ne suis pas obligée d'avoir des enfants. Je me souviendrai de cette date toute ma vie parce que j'avais à ma gauche la petite Capucine Anav et à ma droite mon ami Jean-Luc Lemoine qui m'ont conjointement dit, discrètement pendant que Cyril Hanouna parlait : 'Vas-y, dis-le, dis-le'. Et j'ai serré la main de Jean-Luc Lemoine, j'ai pris une respiration et j'ai dit : 'Je ne peux pas avoir d'enfants parce que j'ai de l'endométriose". Après la révélation de sa maladie, Enora Malagré a sorti un livre baptisé "Un cri du ventre", disponible aux éditions "Le Duc".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV