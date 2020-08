Enora Malagré : ce qu'elle pourrait accepter avec Cyril Hanouna

Malgré son départ de "Touche pas à mon poste" en 2017, Enora Malagré est toujours restée proche de Cyril Hanouna. Ces dernières années, la chroniqueuse a multiplié ses expériences en dehors de la télévision, avec la sortie de son premier livre autobiographique "Le cri du ventre", où elle témoigne sur son combat contre l'endométriose, mais aussi au théâtre. En 2018, elle est ainsi monté sur les planches pour jouer dans l’adaptation "La Dame de chez Maxim". Mais Enora Malagré a rapidement retrouvé les plateaux de C8 en devenant chroniqueuse dans l’émission "De quoi j’me mêle" en 2019. Durant la période du confinement, à l'occasion des dix ans de "Touche pas à mon poste", l'animatrice est d'ailleurs apparue en visioconférence, tout comme de nombreux chroniqueurs.

Alors que la comédienne a tenté l'aventure de Fort Boyard, diffusé ce samedi 29 août, elle s'est confiée dans une interview pour Télé Star, sur ses projets professionnels. Et la crise sanitaire n'est pas sans impact. La comédienne a vu la tournée de la pièce de théâtre "La Dame de chez Maxim" annulée. "J'avais une deuxième pièce en route, et un projet pour une troisième", a ajouté Enora Malagré qui a néanmoins profité du confinement pour écrire un deuxième livre. "Il sortira avant la fin de l'année. Sans trop en dire, je peux vous assurer que ça va faire du bruit !", a-t-elle laissé entendre. Côté télévision, Enora Malagré ne dit pas non pour retravailler avec Cyril Hanouna. "Cyril, c'est comme un grand frère pour moi. Il ne m'a jamais lâchée. Si c'est pour de nouveaux projets, sous d'autres formes que ce que j'ai déjà fait, c'est un immense 'oui'. Mais mon désir d'antenne est moins viscéral qu'auparavant", s'est-elle montrée enthousiaste.

Par Marie Merlet