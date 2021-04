Enora Malagré : comment elle a réussi à vaincre ses addictions

Enora Malagré s'est racontée avec sincérité dans l'émission "Hondelatte raconte" sur Europe 1 ce mercredi 31 mars. Atteinte d'endométriose, une maladie qui touche de nombreuses femmes en France et qui provoque de fortes douleurs au bas-ventre, l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a vécu plusieurs fausses couches. L’animatrice de 40 ans qui espère aujourd’hui devenir maman grâce à l'adoption, a pendant longtemps souffert de son infertilité. Tandis qu'elle a fait face aux questions sur le fait qu'elle n'ait pas encore d’enfant, Enora Malagré a tenté de réparer ses souffrances physiques et morales à travers l’alcool et les médicaments, a relaté Christophe Hondelatte, sur son histoire personnelle.

Sortir d'une "spirale infernale"

Plongée dans une "spirale infernale" avec ses addictions, Enora Malagré a enchaîné les lendemains en gueule de bois. Mais l'animatrice a réussi à rebondir face à ses "démons". "Il faut que j'arrive à faire la part des choses entre mon endométriose et mes pulsions d'autodestruction. Qui était là le premier ? Qui est responsable de l'autre ? Je mélange mes souffrances. Mais elles sont toutes à moi", a-t-elle confié à travers la voix du journaliste. Pour s'éloigner des tentations, Enora Malagré a trouvé la solution : "Augmenter la fréquence de mes séances chez le psy, faire plus d'exercices de respiration, pour mieux contrôler mes hormones capricieuses". "La boisson est désormais bannie de mon appartement et de mes soirées (...). J'ai décidé de ne plus faillir. Cette fuite large n'est pas celle d'une femme libre", a-t-elle conclu à travers le micro de Christophe Hondelatte.

Par Marie Merlet