Enora Malagré dézinguée par Camille Cerf, elle lui répond cash

Enora Malagré n’a jamais été très fan du concours Miss France. Et elle ne s’en est jamais cachée. À l’époque où elle était chroniqueuse dans "Touche pas à mon poste", elle n’hésitait pas à dire tout le mal qu’elle pensait de l’élection Miss France. "On voit des jeunes filles défiler en maillot de bain comme des vaches au concours agricole", avait-elle lancé dans TPMP alors que Sylvie Tellier et Flora Coquerel (Miss France 2014) étaient invitées sur le plateau. Visiblement, Enora Malagré n’a pas changé d’avis entre temps. Alors que la cérémonie de Miss France 2021 a eu lieu samedi 19 décembre dernier, la jeune femme atteinte d'endométriose a une nouvelle fois dit tout le mal qu’elle pense du concours.

"On s’en fiche un peu de l’avis d’Enora Malagré non ?"

"Depuis 100 ans, ce concours distille dans la tête de nos petites filles que la femme est valorisée par son physique. La femme potiche qui doit bien ‘se comporter’", a-t-elle déclaré sur Twitter. Face à cette attaque, Camille Cerf n’a pas manqué de riposté : "En même temps on s’en fiche un peu de l’avis d’Enora Malagré non ?". Une attaque de la part de Miss France 2015 qui n’a pas plu à Enora Malagré. L’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna a répondu dans sa story Instagram : "Si tu t’en fous de mon avis chère Camille Cerf, pourquoi tu le commentes ?". Avant de conclure : "Bref, merci pour tous vos retours sur Miss France ! Ravie de constater que les choses bougent enfin ! On est ensemble ! Faisons reculer toutes formes de sexisme".

Par Matilde A.