Enora Malagré moquée sur Instagram : une photo vintage fait réagir la Toile

Enora Malagré tue le temps comme elle peut. Confinée elle aussi, l'ancienne chroniqueuse de "Touche Pas à Mon Poste", qui a fait un grand retour il y a quelques jours pour les 10 ans de l'émission, a découvert la série diffusée sur Canal+ "Le bureau des Légendes". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière l'a inspiré.

Tous les jours sur son compte Instagram elle poste une photo d'elle assez dossier, mais qu'elle assume totalement ! Aujourd'hui, la jeune femme a posté une nouvelle photo assez vintage qu'elle a légendée : "Bureau des légendes 3, ma légende du jour "à 17 ans, quand je m'entraînais pour le conservatoire". Elle ajoute notamment en hashtag "Fou-rire du regard dépressif". Et Enora Malagré ne s'attendait sûrement pas à ce que cette photo soit autant commenté.

les moqueries fusent

Les internautes ont vivement réagi à ce cliché. Et ces derniers n'y sont pas allés de main morte avec les moqueries. "Qui te coiffait? Madame de Sévigné ou Louis XIV ?" A commenté un internaute. "Mais nooooon, tu nous a sorti ta meilleure coupe à la Louis 14 !!!! Je suis morte", a lancé une autre, "Mohhh choupette ! On est sur une mini Khatia Buniatishvili qui aurait eu une jeune cousine cachée chez les Ingalls", ou encore "folies des boucles anglaises !! 90'style" ironise un autre internaute ! Certains sont plus sympas et n'hésitent pas à complimenter malgré tout Enora Malagré, qui a récemment indigné avec un tweet sur le coronavirus "Mais j'adore ! Tu as toujours été giga classe en fait ! C'est ouf, trop fraîche", "magnifique".

Par J.F.