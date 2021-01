Enora Malagré : ses touchantes confidences sur sa maladie

Cela fait quelques années maintenant qu'Enora Malagré a quitté la bande de Touche Pas à Mon Poste. Chroniqueuse emblématique, elle a décidé de quitter l'équipe de Touche Pas à Mon Poste en juin 2017. Et depuis ce jour, elle enchaîne les différents projets.

Ce mercredi 13 janvier, la compagne d'Hugo était invitée sur le plateau de l'émission de Jarry, le "Jarry Show", diffusée sur YouTube et l'ancienne chroniqueuse a fait de lourdes révélations. Elle est tout d'abord revenue sur la période TPMP et en a profité pour confier une anecdote sur un acteur qui l'avait lourdement dragué. "Je dirai, sans te mentir, une bonne dizaine. Et ce ne sont pas des petites stars mais du gros level, des gros porcs bien mariés. En plus, j'en ai eu un qui est je crois habitué, qui enchaîne beaucoup de conquêtes. Il est marié et il ne comprenait pas que je puisse dire 'non'. Il m'a sorti cette phrase : 'Mais enfin, quand même ! Sur le plateau avec ton gros décolleté, je pensais que tu étais méga open."

"Je ne peux pas avoir d'enfants"

Enora Malagré s'est ensuite confiée sur sa maladie et sa prise de poids. "Je trouve que j'ai une gueule. Tu ne trouves pas que j'ai pris un peu cher ? J'ai pris dix kilos. J'ai 40 ans, je me suis fait ma petite crise de la quarantaine. Je ne l'ai pas bien vécu. J'ai fait la chialite du jour de mon anniversaire" confie-t-elle.

Elle poursuit ensuite : "Je bois, je picole à mort, je bouffe énormément. J'adore ça. Je suis bretonne. Je fume des clopes. J'ai connu une société un peu plus libertaire que celle où on est maintenant. Je m'accroche à mon côté gargantuesque, rabelaisien à mort".

La jeune femme se bat depuis quelques mois maintenant pour avoir un enfant à cause de la maladie dont elle est victime, l'endométriose. "Je ne peux pas avoir d'enfants. J'ai cette maladie. J'ai beaucoup essayé. Tous les jours, j'essaye. Je suis très bien entraîné, j'ai fait 7 fausses-couches. L'aventure de l'adoption me tend les bras donc on va y aller à fond. Je rêve d'un bébé. C'est ma priorité à mort. Et d'un mariage."

