Enora Malagré : son tacle en réponse aux critiques sur sa prise de poids

A chaque numéro de Fort Boyard, les célébrités n'échappent pas aux commentaires des internautes, félicitant ou critiquant leurs performances lors des épreuves. Ce samedi 29 août, c'est l'équipe composée de Camille Lacourt, Alice Detollenaere, Moussa Niangane, Yoann Riou et Enora Malagré qui a participé au jeu pour l'association RoseUP, qui informe et défend les droits des femmes qui sont ou ont été touchées par un cancer. Si les participants ont tout donné pour décrocher des clés, et ont réussi à récolter 10 453 euros, Enora Malagré n'a pas échappé à certaines remarques sur Twitter sur sa prise de poids.

"Lâchez-moi"

Pour la quatrième fois, l'animatrice a participé à Fort Boyard en donnant toute son énergie. "Avec la maladie qui me fait souffrir en ce moment (l'endométriose), j'ai eu envie de me dépasser encore plus. Heureusement, le ridicule ne tue pas", avait-elle confié dans une interview pour Télé Star. Malgré tout, c'est aussi le physique d'Enora Malagré qui a attiré les regards. Face aux multiples attaques sur le poids de la chroniqueuse, d'autres internautes l'ont défendue. "Gardez juste à l'esprit qu'Enora est atteinte d'endométriose, sa prise de poids a sûrement un lien avec ça, si on pouvait éviter de juger les gens sur leur physique sans savoir ce par quoi ils passent, on aura fait un grand pas", a écrit l'un d'entre eux. En colère face à ces critiques, Enora Malagré s'est ensuite adressée aux "élégants qui ont noté [sa] prise de poids" sur Twitter. "Lâchez-moi", a-t-elle lancé en évoquant les conséquences de sa maladie : "J'ai pris 10 kg à cause d'un traitement atroce et je vous dis m.....! J'en bave assez merci !".

Alors qui ment en prétendant que j ai subit les foudres des twittos après fort boyard , ç est faux !Lâchez moi !Et les élégants qui ont noté ma prise de poids !J ai pris 10kg à cause d un traitement atroce et je vs dis M.....! J en bave assez merci ! — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) August 30, 2020

Par Marie Merlet