Enrico Macias touché par la Covid-19, il évoque ses symptômes et sa peur de la mort

Le fameux portrait de la semaine de Sept à Huit était ce dimanche 24 janvier 2021, consacré à Enrico Macias. L'occasion pour le chanteur de 82 ans de se confier en toute franchise sur sa vie privée et plus précisément sur des sujets intimes. Celui qui est aussi comédien s'est livré sans fards sur Suzy Leyris, sa femme morte en 2008 des suites d'une longue pathologie cardiaque qui l'a fragilisée toute sa vie, avec quatre opérations à cœur ouvert.



"J'étais dans une autre salle et on m'a dit ça y est, elle est partie. Je suis allé vite dans la chambre, je l'ai prise dans mes bras et là elle a eu encore un nouveau soupir. C'est pour ça que je dis qu'elle est partie dans mes bras", a-t-il expliqué, les larmes aux yeux, dans Sept à Huit. Enrico Macias et sa femme Suzy ont eu deux enfants Joyca qui a d'ailleurs fait des révélations sur les infidélités de son célèbre papa, et Jean-Claude.

"Peut-être que je vais mourir"

Enrico Macias qui avait perdu son frère en 1965, a encore dû faire face à un coup dur. L'année 2020 a en effet été synonyme pour lui, de contamination à la Covid-19, lui qui a été hospitalisé il y a peu après une chute. Le chanteur de 82 ans s'est confié sur ses symptômes durs à supporter : "Je ne me sentais pas bien, j'étais vraiment très fatigué, je toussais beaucoup, j'avais très mal au ventre et là ils ont vu le Covid dans les poumons. Mais seulement à 25%". Une inquiétude profonde d'autant que des personnes de son entourage ont perdu la vie : "J'ai perdu des êtres proches, j'ai perdu des amis... Le beau-père de mon fils, aussi, est décédé à cause du Covid...". Même s'il va mieux, l'artiste ne peut s'empêcher d'envisager le pire : "Peut-être que je vais mourir, je ne sais pas..." a-t-il déclaré.

Par E.S.