Enrico Macias touché par le coronavirus, il témoigne

Ce vendredi 8 mai, Pascal Praud animait L'heure des pros en direct sur CNews. Au lendemain des annonces d'Edouard Philippe, l'animateur et son équipe sont évidemment revenus sur les nombreuses mesures prévues pour le déconfinement.

Il a également reçu le chanteur Enrico Macias, victime d'une escroquerie. Présent en visioconférence, il a fait une révélation étonnante sur son état de santé. En effet, il a confié avoir été touché par le coronavirus. Désormais tiré d'affaire, il raconte les semaines compliquées qu'il a vécues.

"J'ai attrapé ce fameux Covid, j'ai eu des symptômes qui ne correspondaient pas à tout ce qu'on disait. Je n'ai pas eu de fièvre, je ne toussais pas, mais j'ai eu des douleurs abdominales terribles. Heureusement, je n'ai pas été hospitalisé et j'ai été sauvé par les médecins".

le chanteur sain et sauf

Enrico Macias a eu un petit mot pour tous les gens "qui sont partis et qui n'ont pas eu ma chance d'être sauvés de la maladie".

Pascal Praud l'a ensuite questionné sur la manière dont Enrico Macias, qui a vécu un grand moment d'émotion sur le plateau de TPMP, a appris qu'il était atteint par le virus : "J'ai fait une IRM (imagerie par résonance magnétique). On m'a donné un traitement d'antibiotiques dont j'ai oublié le nom. Heureusement, c'est parti après. J'ai refait une prise de sang et tout allait bien".

Finalement guéri de cette maladie qui "a duré 15 jours", le chanteur de 81 ans profite de son confinement et passe du temps avec sa famille, notamment son petit-fils, Simon, qui a fait une apparition remarquée en se montrant torse-nu à l'écran.

Par J.F.