Eric Antoine guéri du Covid-19 : pourquoi le diagnostic a été "une grande souffrance" pour lui

C'est une nouvelle saison de "La France a un incroyable talent" qui démarre ce mardi 20 octobre sur M6. Une 15e édition différente des précédentes, puisque Karine Le Marchand remplace David Ginola à la présentation de l'émission. "Entre elle et le jury, ça a tout de suite matché car ils sont tous cash, authentique, drôles, ils ne se prennent pas au sérieux", a confié Deborah Fuet, directrice des programmes chez Freemantle (via TV Mag).

Le 10 juillet, lors de l'officialisation de son arrivée dans l'équipe de "La France a un incroyable talent", Karine Le Marchand avait fait éclater sa joie sur Instagram. "Je suis hyper fière d'avoir été nommée Cheffe d'orchestre de 'La France a un incroyable talent' ! J'espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux, et de ce brillant jury, dingo et tellement humain. C'est la télé que j'aime, avec du show et du cœur. Merci à tous pour votre confiance", postait-elle.

"J'avais les larmes qui coulaient..."

Le 25 août dernier, alors que le tournage de "La France a un incroyable talent" devait démarrer, la production a été contrainte de reporter l'enregistrement de l'émission en raison d'un cas avéré de Covid-19 au sein du jury. Le Parisien dévoilait alors que le membre de l'équipe atteint par le virus était un "salarié irremplaçable", désormais guéri. Alors que le tournage a pu reprendre le 12 septembre dernier, son identité a depuis été dévoilée. Il s'agit d'Eric Antoine, l'un des membres du jury du télé-crochet.

Dans une interview qu'il a accordée au Parisien, Eric Antoine s'est confié sur ce qu'il a traversé. Tout d'abord, il a révélé combien ce report du tournage a coûté à la production. "Sérieusement, j'ai mis 300 personnes au chômage. Et rien que pour un car régie, la facture est de 50 000 euros par jour. Au total, ça a coûté 2 millions d'euros à la production (NDLR, Fremantle France). Il a ensuite raconté comment il a appris le diagnostic et ce qu'il a ressenti à ce moment-là. "J'en rigole aujourd'hui, mais j'étais tellement triste. J'ai appris que j'étais positif en pleine séance photo, juste avant les auditions. À ce moment-là, je me suis senti plus bas que terre. J'avais les larmes qui coulaient. Je me disais que ce n'était pas possible. Pas moi. J'ai pensé à tous les artistes qui font des centaines de kilomètres pour être là. Ça a été une grande souffrance (...) Tout ça m'a mis le moral à zéro", a-t-il confié.

Par Clara P