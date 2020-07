Eric Antoine : pourquoi sa mère ne lui a jamais parlé de son cancer

Le 11 juillet dernier, France 2 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Fort Boyard". Une 31e édition qui comporte pas mal de nouveautés, notamment l'arrivée de Cyril Féraud dans la peau de Cyril Gossbo. Ce lancement a également été l'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Olivier Minne, aux commandes de l'émission depuis 2003. Ce dernier a connu un tournage différent des précédents, à cause de la crise du coronavirus. Mais les équipes ont pu s'organiser pour pouvoir enregistrer ces nouveaux numéros diffusés tout au long de l'été. Plusieurs personnalités se sont déjà mesurées au Fort, de Claude (Koh-Lanta) à Daphné Bürki en passant par Camille Cerf ou encore Booder.

Ce samedi 25 juillet, cinq nouveaux candidats se lancent à la conquête du Fort dans "Fort Boyard", à savoir Gil Alma, Jérémy Ferrari, Capucine Anav, Le Cas Pucine et Eric Antoine. Ces derniers vont tenter de récolter un maximum d'argent pour l'association "Magie à l'hôpital" qui propose bénévolement des spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et à leurs familles, en lien avec les équipes médicales. En 2015, Eric Antoine avait fait ses premiers pas dans "Fort Boyard", mais pas en tant que candidat. En effet, il avait incarné son propre rôle en devenant l'un des professeurs de "La Boyard Academy".

"Elle ne m'a pas demandé mon aide"

En 2018, Eric Antoine s'était livré sur son histoire personnelle dans "Le Monde d'Elodie" sur France Info. À ce moment-là, il venait de publier un livre en hommage à sa mère, baptisé "Magic Optimystic". Cette dernière lui a beaucoup apporté. "Etre aimé par un parent, c'est déjà fantastique, mais surtout être aimé comme on a envie de l'être, en étant libre. C'est ça que m'a transmis ma mère : un regard aimant, une écoute aimante, une attention et une douceur... Du pardon aussi. C'est elle qui m'a transmis cette manière d'aimer, et ça m'a donné beaucoup de force", disait-il.

Sa mère est décédée en 2008, des suites d'un cancer. Pendant quatre ans, elle a été malade et n'a jamais prononcé le mot 'cancer'. Lui en a-t-il voulu ? "Je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'a pas demandé mon aide. Pourquoi elle n'a pas dit : 'Soit avec moi dans ce moment'. J'étais au démarrage de ma carrière, j'étais nombriliste, je me battais contre des moulins à vent comme tous les artistes qui débutent, et je pense qu'elle n'a pas voulu perturber ça", répondait-il. Et de poursuivre : "Les gens qui sentent qu'ils vont mourir entrent parfois dans une sorte de rédemption : c'est le moment où il faut que tout le monde nous aime et où on redevient gentil, alors qu'on a été une saloperie toute sa vie. Cette recherche d'amour de dernière minute est une manière de prendre le pouvoir sur les gens. Et elle a préféré ouvrir les mains encore plus en voyant la mort approcher". Eric Antoine a aussi perdu son papa, dix ans avant la disparition de sa mère. Une confidence qu'il avait faite dans l'édition du 19 décembre 2014 du magazine Voici.

Par Non Stop People TV