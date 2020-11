Eric Cantona (Le Voyageur) défend Didier Raoult face aux attaques dont il fait l'objet

Eric Cantona n'en fait qu'à sa tête. Ce n'est pas nouveau. Déjà à l'époque de sa carrière de footballeur, outre son génie sur le terrain, il s'était fait connaître pour ses frasques et son franc-parler. Son coup de pied karaté à un supporter de Crystal Palace en janvier 1995 est rentré dans l'histoire. Devenu acteur, Eric Cantona est à l'affiche ce mardi 10 novembre de la série "Le Voyageur", diffusée sur France 3. Ce troisième épisode a été tourné en février dans le nord-ouest de la Vendée et dans le marais breton. Eric Cantona incarne Thomas Bareski, un ancien flic qui parcourt la France pour travailler sur des cas non résolus. Dans cette nouvelle affaire, il enquête sur un drame survenu en décembre 1976 face à l'île de Noirmoutier.

"Il fait partie des plus grands chercheurs au monde"

Mais grande gueule un jour, grande gueule toujours. Eric Cantona n'a pas perdu son légendaire franc parler. Ainsi, peu avant l'été, il a pris la défense du professeur Didier Raoult alors la cible de critiques. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, on le voit s'énerver en parlant du Covid-19 et prendre la défense de l'infectiologue marseillais. "Il a eu un baccalauréat littéraire, et est parti deux ans dans la marine, son père était médecin et aujourd’hui c’est l’un des plus grands chercheurs au monde. Il a trouvé le remède au virus. C’est un phénomène", s'emporte Eric Cantona. "On le traite de charlatan alors qu’il fait partie des plus grands chercheurs au monde. C'est mon idole. Je le dis Raoult, c'est mon idole, j'adore", conclut l'ancien attaquant de Manchester United.

Quand le King Eric Cantona soutient le Professeur Didier Raoult. La vie ce n'est pas être dans des cases, ce n'est pas le physique mais bien les compétences ! #Raoult #COVIDー19 #COVID19 #vaccin #Chloroquine pic.twitter.com/3fqkioUPy7 — Éric STELLA (@EricStella13) March 23, 2020

Par Mélanie C.