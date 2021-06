Eric Cantona (Le voyageur) : pourquoi a-t-il quitté la série de France 3 après seulement 4 épisodes ?

Ce mardi 8 juin, France 3 diffuse un épisode de la série "Le Voyageur" dans laquelle Eric Cantona tient l'un des rôles principaux. Après une brillante carrière dans le football, le marseillais de 55 ans est désormais comédien et enchaîne les projets à succès. Dans "Le Voyageur", il incarne Thomas Bareski, un ancien enquêteur de la police criminelle qui s'est affranchit des codes de la société pour reprendre des dossiers non élucidés et retrouver les coupables. Arrivé dans le Pays d'Arles, il enquête sur le meurtre d'une jeune femme qu'il soupçonne être la troisième victime d'un tueur en série.



Après avoir interprété cet ancien enquêteur durant quatre épisodes, Eric Cantona a finalement décidé de se retirer de la série. "C’est une forme de sécurité, je pourrais continuer, ce serait facile mais je ne veux pas tomber dans une routine. Je veux garder une excitation, jouer des personnages différents, dans des univers différents, avec des auteurs différents. Et si on va trop loin, on peut devenir prisonnier. Certains acteurs ont été enfermés dans un rôle" avait-il confié à Ouest France.

Eric Cantona remplacé par Bruno Debrandt

Et si l'ancien champion a décidé de quitter la série, c'est avant tout car il est engagé sur d'autres projets. La pandémie ayant chamboulé les plannings de tournages, Eric Cantona se retrouve aujourd'hui avec un emploi du temps bien chargé et doit honorer d'autres obligations.



Bien heureusement, il a quitté le tournage de la série "Le Voyageur" avec classe en passant le flambeau à l'acteur Bruno Debrandt, qui ne reprend pas son rôle mais incarne le capitaine Yann Kandinsky qui lui aussi a un désir de justice et se met à enquêter sur les mêmes affaires classées. Il n'est donc pas impossible qu'Eric Cantona reprenne son rôle quand son planning le lui permettra...

Par E.S.